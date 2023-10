Anna Tatangelo, l’ex di Gigi D’Alessio apre il suo cuore: “Da quando non ci sei…” | Per lei è cambiato tutto

Per Anna Tatangelo è cambiato proprio tutto. Per questo motivo ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare le cose…

Anna Tatangelo ha avuto una lunghissima e molto discussa relazione con Gigi D’Alessio. Infatti, sono stati insieme dal 2006 fino al 2020, riuscendo sempre a essere chiacchieratissimi.

La loro relazione ha destato molto scalpore soprattutto per la differenza d’età esistente tra loro due che ovviamente in quegli anni sembrava chissà quale ‘big deal’.

Prima della loro storia, Gigi D’Alessio ha avuto un matrimonio durato circa 20 anni con Carmela Barbato. I due hanno avuto insieme tre figli. Oggi ha una relazione con Denise Esposito.

Anna Tatangelo dopo un po’ di tempo decide di parlare con il cuore in mano e di raccontare tutto il suo dolore. Per lei è cambiato tutto…

Anna Tatangelo con il cuore a pezzi

Anna Tatangelo ha il cuore a pezzi perché dallo scorso anno, da quando sua madre è scomparsa prematuramente, la sua vita non è più la stessa. Infatti, le due avevano un ottimo rapporto e proprio per questo motivo, dopo un anno della scomparsa, la cantante ha deciso di pubblicare un post per ricordarla. Dalle sue parole trapela davvero tutto il grande amore della ragazza.

Infatti, scrive: “Eccomi lì, dalla finestra per vedere ogni tuo passo, a provare in quella stanza le tue scarpe, i tuoi vestiti, i tuoi trucchi. E a desiderare di essere bella e forte quanto te… Si, perché se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma. Oggi è un anno dalla tua scomparsa. Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice ‘stai tranquilla, si risolve tutto’. Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei. E che mi manchi tanto, troppo”.

Il lutto che le ha sconvolto la vita

Anna Tatangelo era veramente legatissima a sua madre, Palmira Vinci. La donna è stata infatti un faro nel buio per la figlia e l’ha sempre sostenuta in tutte le scelte che ha fatto nella vita. Purtroppo, nel settembre del 2022 la donna è morta dopo una lunga e faticosa malattia.

Il dolore per la cantante, come dimostra il bellissimo post che le ha dedicato, è ancora molto forte perché non è mai facile perdere un genitore, soprattutto quando se ne va via così presto. Per questo motivo, la cantante vorrebbe tornare a essere bambina e poter sentire ancora la protezione dell’amata madre.