Vanessa Incontrada, avete visto com’è diventato suo figlio? È cresciuto tantissimo, irriconoscibile

La meravigliosa Vanessa Incontrada è una delle presentatrici più conosciute: vediamo com’è diventato suo figlio.

La giovane conduttrice è stata ingaggiata nuovamente per condurre la nuova edizione di Striscia la Notizia con il collega Alessandro Siani, col quale, dal punto di vista professionale, sembra essersi creata una buona sintonia.

Vedremo, quindi, Vanessa, tutte le sere in onda, anche se di certo la famosa ex modella spagnola non dimenticherà di prendersi cura di sé e del figlio, che ama alla follia.

Vanessa era stata oggetto di dure critiche per il suo peso in particolare durante e subito dopo la gravidanza: critiche di hater che la conduttrice è riuscita a respingere con la forza che la caratterizza.

Incontrada è una donna realizzata, capace, di leadership, e una mamma: vediamo quanti anni ha suo figlio e come è diventato.

Vanessa e Isal

Isal è nato nel 2008 dall’amore tra Vanessa Incontrada e l’imprenditore toscano Rossano Laurini, l’uomo di cui si è innamorata e con cui ha una relazione dal 2007 che dura tutt’oggi nonostante alcuni alti e bassi. La conduttrice ha parlato di questo rapporto anche nell’ambito del podcast di Diletta Leotta, rivelando alcuni dettagli in merito.

Isal, quindi, oggi ha 15 anni ed è dunque nel pieno dell’adolescenza, un periodo di certo non facile della crescita, pieno di dubbi e realizzazioni in merito al mondo esterno.

Un bellissimo rapporto madre – figlio

Vanessa ha raccontato in diverse occasioni di dedicarsi moltissimo al figlio Isal, e di avere con lui un ottimo rapporto: pare che i due, entrambi amanti dello sport, si allenino perfino insieme. Nel corso del podcast di Diletta Leotta, Incontrada aveva rivelato un po’ dei suoi progetti futuri.

“Anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente. Però mi piacerebbe molto.”, aveva confessato durante la intervista in radio con la famosa conduttrice, lei diventata mamma da pochissimo. “Ho sempre avuto l’istinto materno, sin da giovane”, aveva proseguito Incontrada, che si è molto dedicata al tema della maternità e dell’essere genitrice, “Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi”, ha ricordato, sottolineando le analogie tra lei e Diletta, entrambe molto felici della vita e degli affetti che hanno coltivato.