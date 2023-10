Mara Venier, addio improvviso e lacrime a fiumi: “Riposa in pace” | Un dolore senza eguali

Questo dolore non ha davvero eguali e colpisce all’improvviso tanto che le lacrime iniziano a scorrere a fiumi. Ecco l’addio improvviso…

Mara Venier è un personaggio televisivo veramente molto amato dal pubblico di telespettatori. Infatti, ha saputo vincere la prova del tempo e restare sempre sulla cresta dell’onda.

Per questo motivo, sono ormai molti anni che è ferma e ben salda alla conduzione del suo Domenica In che nonostante gli anni non invecchia mai come trasmissione.

La Rai sa che la conduttrice è molto apprezzata dalle persone e infatti sono anni che i suoi ascolti non si apprestano a calare di un punto percentuale, nonostante le altre reti abbiano provato di tutto,

Adesso arriva un messaggio improvviso e straziante. Infatti, il lutto ha sconvolto tutti quanti nel settore, provocando un dolore senza eguali. Ecco che cos’è successo…

Mara Venier e l’improvviso addio: fiumi di lacrime

È scomparso Adriano Fabi, il manager che ha dea sempre accompagnato e sostenuto Renzo Arbore. Il produttore e manager era molto conosciuto nel mondo dello spettacolo e infatti la sua scomparsa ha creato un vuoto enorme nel cuore di tante persone. Anche Mara Venier gli era molto legate e infatti ha deciso di omaggiarlo con una bellissima foto che la ritrae insieme a lui ed altri amici.

Ad accompagnare la foto c’è una didascalia in cui malinconicamente la conduttrice rievoca i vecchi tempi passati insieme e saluta gli amici che sono rimasti. Nel leggere la capture unita a quella foto in cui sono tutti felici e giovani, si spezza il cuore. Ha infatti scritto: “Addio Adriano, siamo stati per tanti anni una famiglia felice. Un abbraccio a Sabina, Marco e Renzo”.

La morte di Adriano Fabi: lutto grande per il mondo della musica

Adriano Fabi era un vero e proprio genio, capace di percepire l’umore del pubblico e di lanciare artisti veramente grande. Infatti, per tantissimi anni ha lavorato con Renzo Arbore, producendo i suoi dischi e anche curando gli arrangiamenti di molte sue canzoni. Non è finita qui, perché l’uomo era veramente molto poliedrico.

Ha realizzato negli anni anche diverse produzioni televisive e musicale. È lui il promotore e fautore della Pino Daniele Opera. Inoltre, Adriano Fabi ha anche scritto delle canzoni che sono diventate colonne sonore estremamente amate. Infatti, lui era veramente un grandissimo appassionato di musica e un ottimo conoscitore del settore. La sua dipartita lascia un grandissimo vuoto nel settore e nel cuore di tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.