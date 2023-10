“Mamma a 55 anni”: Rai, la nota conduttrice pazza di gioia | Un miracolo vero e proprio

Il commovente racconto di una nascita: la sua testimonianza fa piangere sia gli spettatori che la cara amica, in studio assieme a lei.

Scherzi, battute e un invito a cena: nei salotti Rai si è consumata una scenetta commovente, coronata dal racconto di una gravidanza miracolosa.

A parlare è un’attrice e conduttrice famosissima, che per anni ha intrattenuto il pubblico italiano con la sua partecipazione nei varietà.

Icona di stile, a sessant’anni conserva la propria statuaria presenza e colpisce: mostra i segni dell’età, ma vengono sconfitti da classe ed eleganza.

E se lei stessa si mostra orgogliosa dei propri risultati, è difficile non condividere l’entusiasmo e la felicità che emana da ogni sua dichiarazione.

Il racconto di una vita vissuta intensamente

A raccontarsi, per la prima volta dopo i tanti anni di assenza dalla TV italiana, altri non è che Brigitte Nielsen. La poliedrica attrice, modella e conduttrice danese, icona degli anni ottanta, è tornata a graziare i nostri schermi durante un’ospitatata a “Domenica In” in compagnia dell’amica di sempre Mara Venier. Il risultato è una chiacchierata fatta di affetto e confidenze, in cui è intervenuto persino Pippo Baudo con un video di saluti.

Nel corso della loro conversazione, Brigitte ha confidato a Mara dei retroscena decisamente inaspettati della sua vita personale: ha parlato, per esempio, di aver avuto dei gravi problemi di alcolismo. Brigitte ha ammesso di esserne uscita, ma con non poche difficoltà e a scapito del rapporto coi figli. Oggi è una donna nuova, sostenuta anche dal marito Mattia Dessì, quarantacinquenne sardo. Da cui ha avuto una bambina…

“È il mio miracolo”, le emozionate parole rivolte alla figlia

La piccola si chiama Frida, ed è l’amore di mamma: quintogenita della Nielsen, è nata quando l’attrice aveva ben cinquantacinque anni. Un “record” che la rende orgogliosa: “È stato un regalo, un percorso lungo e costoso, difficile. Ma ho voluto provare. Frida è il mio miracolo. È nata cinque giorni prima del mio compleanno”.

Interrogata sul percorso di gravidanza fuori età, Brigitte Nielsen ha definito la sua gravidanza “la più semplice di tutte“, nonostante i rischi. “I miei figli sono bellissimi, sono venuti su molto bene. Non sono sempre stata una brava mamma, ma sono riuscita a mantenere un dialogo con loro e sono contenta”. L’attrice attualmente risiede in Spagna, dopo aver vissuto per anni a Los Angeles: “Non posso permettere a mia figlia di crescere in un paese così lontano dal mio cuore, che è in Italia“.