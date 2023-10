Tiziano Ferro, ma perché è finita con suo marito? La risposta è sconvolgente | Sembravano così affiatati, eppure…

Niente dura per sempre, neanche l’amore: tutta la verità sulla rottura tra il cantante e il marito. Costretto a rimanere senza i figli…

Correva il 25 Giugno 2019 e la città di Los Angeles si rendeva teatro del culmine di una storia d’amore che molti, in Italia, all’epoca definirono inaspettata: quella tra Tiziano Ferro e suo marito, Victor Allen.

Proprio in quella data i due convolarono a nozze, per poi unirsi civilmente in Italia a Sabaudia, il 13 Luglio dello stesso anno. Ora però è tutto finito: una favola rosa terminata da un giorno all’altro.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Tiziano, tramite un post su Instagram dove però era chiaro il desiderio di mantenere la riservatezza.

Tuttavia, la curiosità è fortissima: e oggi sappiamo qualcosa di più sul motivo del divorzio tra Tiziano e Victor, che coinvolge anche i loro figli…

L’annuncio straziante dato su Instagram

“Che sia gioia e dolore, consegno a voi la mia storia…” con queste parole Tiziano dava il via all’annuncio che ha sconvolto i fan, parlando della sua separazione da Victor e di aver avviato le pratiche per il divorzio. A regalare qualche dettaglio in più sono state le testimonianze di amici vicini, riportate sul magazine “Oggi”.

“Persone vicine alla coppia parlano di scontro tra culture e inconciliabilità nella visione della vita e dei rapporti“, scrive il giornalista Alberto Dandolo; e ancora: “La crisi con l’imprenditore americano sarebbe iniziata già molto tempo fa“. E pare che nella crisi potrebbe centrare l’arrivo di Andres e Margherita, i figli della coppia; che ora sono fonte di ulteriore dolore per il cantante.

La verità dietro alla loro rottura

Pare, infatti, che Tiziano non potrà portare i bambini con sé in Italia. Sarebbe dovuto a ragioni legali e anagrafiche, che gli impediscono il rientro in patria in compagnia dei piccoli, adottati da Tiziano e Victor solo il 28 Febbraio del 2022:

Per questa ragione il cantante ha deciso, scusandosi coi fan, di annullare qualsiasi appuntamento o tour in Italia, che lo costringerebbe ad anticipare una potenziale e dolorosa separazione a lungo termine: “Chiedo immensamente scusa, ma adesso sono loro la mia priorità“. Sta infatti passando più tempo possibile coi bambini, e l’empatia e la comprensione per la sua decisione si evincono da ogni commento lasciato sotto il suo post di Instagram.