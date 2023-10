“Non gliel’ho data”: Emma Marrone rifila il due di picche | Il famoso collega smascherato in diretta

Il due di picche dato da Emma Marrone al famoso collega è veramente da manuale. Il diniego è stato confessato in diretta…

Emma Marrone è ormai da un po’ di tempo che è single, nonostante alcuni giornali le attribuiscano di continuo flirt o relazioni.

Tuttavia, in questo momento storico la cantante salentina sembra essere molto concentrata sulla sua carriera. È infatti ripartita con un restyling completo sia per i look che per il sound.

Di recente è uscito il suo nuovo singolo “Taxi sulla Luna“, insieme a Tony Effe e da quel momento si sono moltiplicate le voci e le ship su una loro presunta relazione. Tuttavia, nessuno di loro ha confermato la cosa, anzi, è stata più volte smentita.

Sembra che Emma Marrone di recente abbia rifilato un potente due di picche a un collega veramente molto molto famoso.

Il due di picche di Emma Marrone al cantante famoso

Non è Tony Effe che ci ha provato con Emma Marrone e ha ricevuto un due di picche. Infatti, di recente è circolato un video su TikTok di un estratto dell’intervista per Radio Deejay durante il programma Say Waaad. Il montaggio che era stato fatto del video, faceva intendere che Tony Effe ci avesse provato un pochino con Emma Marrone con “delle avances verbali” che lei aveva rifiutato.

Tuttavia, ascoltando invece l’intervista completa, si capisce che la cantante non stava parlando di Tony Effe ma di Kanye West. È lui il famoso collega della ragazza che ha preso da lei un bel due di picche. Mentre tra lei e l’altro protagonista di Taxi sulla luna, il dubbio dei fan resta. Possibile che i due siano solo amici?

Il rapporto tra Emma Marrone e Tony Effe

Tony Effe ed Emma Marrone sono solamente amici e colleghi. Infatti, tra i due non c’è nessuna storia d’amore e neanche in passato c’èstato mai alcun flirt. Eppure, in molti che hanno assistito alle loro esibizioni in tutta Italia hanno immediatamente percepito il feeling che esiste tra loro. Tuttavia, entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

La stessa Emma Marrone ha risposto ai commenti e alla ship scrivendo: “Ciao Tesoro no, non ci esco. È mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui. Quindi, per i più curios*, la risposta è no!”. Attualmente, la cantante è quindi single e non ha nessuna intenzione di iniziare una storia con l’amico Tony Effe. I fan della ship dovrebbero mettersi l’animo in pace e celebrare solamente questo sodalizio artistico.