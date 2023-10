Don Matteo, tanto dolore per il triste annuncio: “Ricorderemo sempre il suo sorriso” | Malattia fatale

Una tremenda notizia investe la serie Don Matteo, dopo l’ultima stagione trasmessa arriva un bruttissimo colpo per tutti i fan.

La fiction Don Matteo conta numerosissimi ammiratori e una grande fetta di pubblico affezionato, raccolto tra generazioni in modo trasversale, nel senso che è amato sia da chi appartiene a una generazione più grande sia dai più giovani.

Le avventure di un prete che aiuta le forze dell’ordine a risolvere casi hanno riscosso un successo tale che al momento il cast è impegnato nelle riprese della quattordicesima stagione.

La popolarità di Don Matteo, infatti, oltre che da intrecci avvincenti e favolose location, anche dal suo cast che vanta attori e attrici d’eccezione. Basi pensare, ad esempio, a Terence Hill, che solamente lo scorso anno ha passato ‘il testimone’ al nuovo protagonista, impersonato da Raoul Bova.

Tra loro, purtroppo, solo da alcuni giorni si conta una importantissima perdita: si tratta di una persona davvero apprezzata dagli appassionati, e non solo.

Il mondo della fiction è in lutto

A essere stata stroncata è la vita di una giovanissima attrice, che, oltre ad aver partecipato a diverse puntate di Don Matteo, ha raggiunto l’apice del successo anche grazie a serie come Tutti Pazzi per Amore e, soprattutto, CentoVetrine. Si tratta di Ketty Roselli, di soli 51 anni, che, dopo una lunga lotta contro la malattia, sfortunatamente non è riuscita a superarla.

Roselli è scomparsa a Roma, città nella quale si terrà anche il suo ultimo saluto, che avverrà tramite una cerimonia buddista presso il Teatro Marconi.

Roselli, il messaggio della scomparsa

Ad annunciare al grande pubblico la scomparsa di Ketty è stato un messaggio comparso sui suoi social network: “È partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava”, è scritto in un post Instagram, “Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose”.

La descrizione di Ketty è davvero meravigliosa: anche le persone a lei vicine hanno saputo, con questo messaggio, rispettare e descrivere tutte le sue qualità. I commenti non tardano ad arrivare, uno particolarmente commovente è di Ludovica Di Donato: “Io e te siamo ancora là. In quel camerino, a stirare il tuo vestito rosso, a farmi insegnare come vestirmi meglio e non da vecchia. Siamo ancora là a ridere, imprecare e capire come usare i social. Io e te siamo ancora là. Per sempre”, ha scritto.