“Una gran sfigata”: Alba Parietti è un fiume in piena | Durante la diretta succede l’impensabile

Un evento tutto in diretta quello che ha coinvolto la show girl Alba Parietti: il pubblico è rimasto scioccato.

La show girl Alba Parietti è rimasta un’icona di eleganza e di stile per anni, e tutt’oggi è meravigliosa, lo ha dimostrato in tutti i modi.

Basta pensare, ad esempio al Tale e Quale Show, il programma nel quale Alba si è gettata come in una nuova avventura, uno slancio non facile da fare se si vuole evitare di uscire dalla propria zona comfort.

Come dimenticare le sue esibizioni mentre impersonava Dalida o Damiano dei Maneskin, il famoso gruppo che ha portato l’Italia in tutto il mondo negli ultimi anni.

La classe di Alba, inoltre, è davvero inconfondibile: persino quando sembra essere arrabbiata, riesce a mantenere sempre il suo stile. Ma vediamo insieme cosa è accaduto in diretta.

Alba Parietti intorno al Tavolo

Parliamo di una delle puntate di La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano con grande professionalità. Dopo la prima parte del programma, dedicato solitamente alla cronaca, Matano dà spazio ad argomenti di costume di cui si parla insieme a ospiti ricorrenti.

In questo caso, nello spazio era presente proprio AlbaParietti, chiamata a esprimersi in merito all’argomento del giorno: “Elodie nuda nel suo nuovo video: scoppia la polemica”.

L’affermazione di Alba Parietti

“Questo per dirvi che anche io alle volte mi sono sentita una gran’sfigata’“, ha scritto Parietti accanto al video che ha pubblicato, riguardante proprio questa fatidica puntata. Infatti, la show girl avrebbe parlato di un sentimento di invidia che le è capitato di provare.

Matano chiede l’intervento della show girl sulla questione della nudità di Elodie: “voglio sentire Alba perché alba ci regala un’estate da Ibiza, in vacanza con delle foto, insomma…”; “Voglio dire una cosa a parte che sembra la Venere di Botticelli”, dice Alba, “rimanda addirittura a un quadro di Botticelli dove le donne venivano dipinte nude quindi…”, sottolinea, per indicare che pensa che la volgarità sia ciò che più c’è di distante dalla famosa cantante, “[…] un giorno io guardavo una bellissima presentatrice televisiva, molto più giovane di me, molto più bella di me, e a un certo punto ho provato passando davanti alla televisione quel sentimento orribile, che si chiama invidia”.