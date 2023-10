Barbara D’Urso, altro che Pomeriggio 5: per lei un’occasione imperdibile | Mediaset si mangia le mani

Mediaset si mangia le mani dopo l’occasione imperdibile che è stata offerta a Barbara D’Urso. Altro che Pomeriggio 5, ecco la novità in arrivo…

Quando si chiude una porta, spesso si apre un portone. Questo detto è vero, soprattutto quando la voglia di rivalsa è tanta, com’è successo a Barbara D’Urso che sta portando avanti un progetto misterioso.

Infatti, dopo la scelta presa da Pier Silvio Berlusconi di sostituire l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 con la giornalista Myrta Merlino e il trattamento riservatole da Mediaset, la donna per molti era spacciata. Non è stato così però.

Ha accettato la sfida di un nuovo progetto Barbara D’Urso e ha deciso di prendere un aereo per Londra per portarlo avanti. Così ha iniziato a studiare inglese full immersion in una prestigiosa scuola della capitale del Regno Unito.

Mentre è intenta ad apprendere il più velocemente possibile la lingua, sta portando avanti con impegno e dedizione il suo nuovo lavoro. È infatti arrivata per lei un’occasione imperdibile. Mediaset si sta letteralmente mangiando le mani.

Per Barbara D’Urso un’occasione veramente imperdibile

Potrebbe sembrare veramente incredibile e strano, ma pare proprio che Barbara D’Urso stia per arrivare nella piattaforma di streaming più famosa al mondo. Stiamo parlando proprio di Netflix che avrebbe fatto un’offerta alla conduttrice napoletana veramente indeclinabile.

A rivelarlo è stato nel corso della scorsa il settimanale Di Più per il quale questa notizia sembra essere altamente probabile. Infatti, era da un po’ di tempo che si vociferava che la piattaforma stesse corteggiando l’ex conduttrice di Pomeriggio 5. Adesso che il vincolo contrattuale con Mediaset sta per scadere (a dicembre), Barbara D’Urso sarà svincolata da ogni legame e potrà accettare tutte le offerte che vuole. Anche in virtù di questo impegno con Mediaset, non può annunciare ancora le novità in arrivo. Tuttavia, a partire dal 2024 ci saranno delle vere e proprie rivoluzioni.

Una svolta per la carriera di Barbara D’Urso

Questo notizia lanciata dal giornale Di Più spiegherebbe anche perché Barbara D’Urso si è trasferita così improvvisamente a Londra e perché abbia deciso di studiare inglese in una costosissima scuola. Infatti, è probabile che la Dottoressa Giò debba recitare in inglese e per farlo ha bisogno di migliorarne la pronuncia e anche la comprensione.

Per la sua carriera sarebbe una vera e propria rivoluzione, dato che, fiction a parte, fino a oggi si è dedicata principalmente alla conduzione. Inoltre, questa potrebbe non essere l’unica novità in arrivo per la conduttrice napoletana che, una volta svincolatasi da Mediaset, potrebbe iniziare una nuova e più luminosa ascesa.