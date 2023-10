Sanremo, Amadeus fa spazio ai giovani: l’erede ha già conquistato gli italiani | Ecco chi è

La dichiarazione lascia a bocca aperta: un nuovo volto è pronto a conquistare l’Ariston. Ma è nel cuore delle persone già da molto tempo.

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival“, è con queste parole che il 7 Giugno 2023 Amadeus ha rivelato la propria decisione di abbandonare il palco dell’Ariston per sempre.

La notizia è stata accolta da un generale senso di tristezza: con Amadeus, il palco dell’Ariston ha conosciuto una nuova primavera. Merito delle scelte di produzione, degli invitati e di uno svecchiamento degli artisti in scaletta, ma anche della sua ineguagliabile simpatia.

Ora, però, è arrivato il momento di dare spazio a volti ancora più giovani: sul web si è fatto molto parlare di chi potrebbe ereditare un ruolo tanto importante.

E proprio di recente è arrivata una dichiarazione che ha sorpreso tutti: ad ereditare la conduzione di Sanremo potrebbe essere un volto già molto noto, e amato, nel panorama Rai.

Pronto a partire, con qualche timore: ecco di chi si tratta

Il 26 Settembre, la prima puntata della nuova edizione di “Belve”, il talk show vis-a-vis condotto da Francesca Fagnani, ha visto mettersi a nudo numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. L’ex ballerino di “Amici”, ora conduttore, è stato interrogato dalla Fagnani sulla possibilità di condurre Sanremo, e non si è tirato indietro.

“Prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no. Per farlo bisogna avere qualche capello bianco”, ha ironizzato; come dargli torto? La kermesse Sanremese è da molti considerata il panorama ultimo per qualsiasi conduttore, e sul palco dell’Ariston si sono succeduti nomi importantissimi della TV italiana. “Se me lo chiedessero il prossimo anno? Direi di sì, ma rischiando di fare il passo più lungo della gamba“.

Le dichiarazioni di Stefano a “Belve”

Il ritratto che Stefano propone di sé, a “Belve”, è quello di una persona che anche tra scandali e avventure è rimasta umile, coi piedi per terra: sogna in grande, ma ammette timori e mancanze. “Sono un conduttore finché me lo concedono”, ha dichiarato. “Sono un ignorante socratico, so di non sapere. Ma a volte sono in imbarazzo davanti a chi sa più di me”.

L’intervista continua con numerose dichiarazioni di Stefano, anche estremamente personali, come da normale procedura del programma. Francesca Fagnani lo ha messo alle strette anche riguardo alla sua rottura con Belen Rodriguez: “È stata dolorosa, però poi il dolore passa”.