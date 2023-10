Luca Giurato, dopo una vita in Tv oggi sta così | Ecco come si è ridotto

La scomparsa, dopo aver fatto la storia della TV italiana: che fine ha fatto il conduttore più discusso di Rai, oggi è irriconoscibile.

Com’è possibile sparire di punto in bianco da un palinsesto dopo esserne stato parte integrante per anni? Bisognerebbe chiederlo al conduttore Luca Giurato, che da almeno cinque anni vive lontanissimo dalle telecamere.

Figlio del diplomatico siciliano Giovanni Giurato, che ha ricoperto il ruolo di agente consolare in Uruguay, e nipote del celebre drammaturgo e regista Giovacchino Forzano, Giurato è nato nel 1939: oggi ha ben 83 anni.

La sua carriera si è realizzata prestissimo: giornalista nel 1965, scrive per “La Stampa”, per poi passare a lavorare dietro le quinte di Rai con la direzione del giornale radio di Rai 1 e successivamente la vicedirezione del TG1, fino al 1990.

Il suo debutto in TV è stato nel 1993, un anno prima di approdare nel salotto che sarebbe diventato casa sua…

(S)fortunatamente riconoscibile da tutti

A segnare la sua vita e la sua carriera è stata la conduzione di “Unomattina”, che lo ha visto impegnato, salvo brevi periodi di pausa, per quattordici anni tra il 1994 e il 2008. Ma purtroppo per Luca Giurato, ad essere ricordate benissimo non sono solo le sue qualità di giornalista, quanto la sua tendenza alle gaffe verbali.

Gli errori grammaticali e le dimenticanze, con Luca, non mancavano mai: si passava da un “buongiollo” a un “Santo Pertini”, da un “Padeo Scoppia” a “L’arte non è acqua“: ingarbugliamenti di lingua che, in un certo senso, hanno intenerito e divertito tutti gli spettatori, anche se gli sono valsi numerose critiche e parodie da parte di programmi come “Striscia La Notizia” e “Mai Dire Gol”. Ma oggi che fine ha fatto?

Luca Giurato oggi, una vita riservata

Pare che Giurato conduca una vita all’insegna della riservatezza: non possiede nessun canale social, e dopo la sua esperienza con “Let’s Dance” nel 2010 ha rifiutato qualsiasi offerta legata alla partecipazione ai reality, anche in qualità di opinionista.

Sappiamo però che si è risposato, dopo un primo matrimonio finito male, con Daniela Vergara, sua collega e giornalista in Rai. È diventato nonno grazie al figlio avuto dalla precedente relazione. Le sue ultime fotografie pubbliche, come quella qui sopra, risalgono al 2018, occasione in cui partecipò al funerale di Fabrizio Frizzi: logico pensare che Giurato, dopo aver informato e intrattenuto, voglia godersi gli ultimi anni di vita in pace.