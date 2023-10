Belen Rodriguez, aria di riavvicinamento con Stefano | La notizia era nell’aria

Ci potrebbe essere un riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due potrebbero ritrovarsi dopo la separazione.

Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip nonostante stia cercando in ogni modo di rimanere lontana dalle luci dei riflettori.

La fine del matrimonio con Stefano De Martino continua ad essere argomento di discussione tra i più curiosi, desiderosi di conoscere tutti i dettagli e le cause che hanno portato all’ennesima rottura.

Tutto, però, potrebbe cambiare: secondo voci di corridoio, Belen e Stefano potrebbero nuovamente riavvicinarsi. Ecco perché.

Belen e Stefano di nuovo vicini?

In giorni in cui si continua a chiacchierare dell’intervista rilasciata da Stefano De Martino a Belve, in cui ha dichiarato di non aver mai tradito, e del forfait dato da Belen ad Alessandro Cattelan, c’è chi mormora di un possibile approdo della Rodriguez in Rai. Prima che la showgirl argentina decidesse di ridurre al minimo i suoi impegni di lavoro a causa di problemi di salute, si mormorava che Belen potesse entrare a far parte della scuderia Rai.

Dopo l’addio della Rodriguez a Mediaset e a Tu sì que vales, si diceva che i vertici di Viale Mazzini avessero pensato proprio a lei come uno dei volti nuovi della tv di Stato. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Novella 2000, che aveva proprio parlato di una sorta di riavvicinamento – seppur solo a livello professionale – tra Belen e Stefano De Martino, ormai considerato uno dei volti di punta di Rai 2.

Belen non sta bene

L’approdo di Belen Rodriguez in Rai, che secondo il settimanale di cronaca rosa poteva addirittura ritornare a presenziare sul palco del Festival di Sanremo, sembra ad oggi assai improbabile. La showgirl, infatti, dopo aver dato forfait ad Alessandro Cattelan, ha anche deciso di rinunciare alla partecipazione a Domenica In. Si diceva, infatti, che la Rodriguez fosse pronta a confidarsi con Mara Venier sui suoi drammi sentimentali. Ad oggi, però, pare che tutto sia saltato perché Belen non sta affatto bene.

A lanciare l’indiscrezione, seppur con una punta di sarcasmo, era stato Alessandro Cattelan, ma ci ha pensato Fabrizio Corona a confermare le voci su alcuni problemi della Rodriguez. “Belen non sta bene – ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi – . A Belen voglio un bene che la metà basta”. A confermare le condizioni della Rodirguez, poi, ci ha pensato anche la Venier: “Doveva venire qui proprio oggi ma sta male. Conosco bene in profondità chi è Belen. Lei verrà, appena ha voglia”.