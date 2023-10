Maria De Filippi, la confessione che non ti aspetti | Da bambina una grande sofferenza

Il racconto straziante del suo lato tenuto più nascosto: persino per lei è difficile parlarne apertamente, impossibile non commuoversi.

Se c’è un personaggio televisivo che unisce tutti i popoli e le opinioni sotto la propria bandiera, di certo è Maria De Filippi.

La conduttrice rappresenta indubbiamente uno dei volti più amati di tutte le televisioni, e per una buona ragione: nei lunghi anni di carriera si è sempre distinta grazie alla propria spigliatezza, cortesia ed elasticità mentale nei confronti di tutti.

La sua umanità da ai programmi da lei condotti, da “Uomini e Donne” a “C’è Posta Per Te”, un tocco casereccio e genuino che li ha resi dei colossi di Canale 5.

Si può dire lo stesso di “Amici di Maria De Filippi”; ed è proprio di fronte alle telecamere di quest’ultimo programma che Maria ha rivelato una parte di sé profondamente nascosta e tristissima.

Accorsa in aiuto di un’allieva in lacrime

Nonostante Maria sia diventata un personaggio quasi secondario all’interno delle dinamiche del talent, lasciando spazio a studenti, insegnanti e opinionisti, è comunque presente per tutti. Anche per chi ha un momento negativo, com’è accaduto alla giovane Gaia De Martino, ventidue anni.

Gaia, ammessa nel programma in quanto ballerina, durante una trasmissione diurna è scoppiata a piangere a causa di alcuni commenti della rigidissima Alessandra Celentano. Non è la prima vittima dell’insegnante, ma ciò non rende le sue correzioni meno intransigenti; e Maria, vedendola in lacrime, si è avvicinata per consolarla e ammettere che anche lei, come Gaia, ha avuto molti problemi ad accettare il proprio corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Continua a dimostrare la gentilezza che la contraddistingue

Gaia infatti aveva ammesso tra le lacrime di non trovarsi a suo agio nel proprio fisico, troppo poco femminile. Maria così l’ha consolata raccontando di aver passato la stessa cosa: “È abbastanza normale avere delle difficoltà ad accettarsi, capito? Non penso che le ragazze che hai intorno si piacciano tanto“, le ha rivelato.

“Considera che quando io ero piccola ero la più bassa della classe, ero disperata. Mia mamma diceva che avevo preso dalla nonna, il mio collo del piede è perfetto perché camminavo in punta di piedi per essere più alta di tre centimetri“, ha spiegato la conduttrice, rivelando dettagli sulla propria adolescenza. “L’estate dopo ho iniziato ad avere un seno enorme e fino all’anno prima andavo al mare senza il pezzo di sopra… piano piano ci si accetta”. Non ci si poteva aspettare niente di diverso dall’atteggiamento sempre materno e protettivo di Maria nei confronti dei suoi ragazzi.