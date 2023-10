Grande Fratello, scontro a distanza: l’ex vippona distrutta nella casa | Reazione immediata

Prime polemiche legate al reality show Il Grande Fratello: le affermazioni e gli atteggiamenti sono stati davvero duri nei suoi confronti.

Quest’anno il Grande Fratello ha subito qualche cambiamento, nello specifico nel focus principale, che quest’anno risiede nelle storie dei concorrenti, ma ha anche reintegrato alcuni elementi delle vecchie edizioni.

Uno degli aspetti reintegrati riguarda nello specifico i partecipanti: quest’anno, infatti, nella Casa di Cinecittà coesistono vip e non vip, che si confrontano in una quotidianità che è trasversale socialmente.

Tra loro è proprio in questi giorni che iniziano a svilupparsi e consolidarsi le prime vede simpatie e antipatie, che plasmano il vissuto dei concorrenti nella casa, i quali reagiscono anche agli input del Grande Fratello stesso.

Ultimamente, è tornata in vista una figura di un Grande Fratello Vip del passato: si tratta di un’attrice famosissima di cui si è parlato parecchio.

Paragoni tra vecchi e nuovi

Parliamo dell’attrice, famosa, tra altre cose, per la sua parte in Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander, che partecipò al GF Vip qualche tempo fa. “Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare”, aveva dichiarato Alexander, “Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

Il nome di Jane Alexander è stato fatto proprio in questi giorni in relazione all’attuale Casa di Cinecittà: ma a qualcuno sembra non aver fatto molto piacere.

Il paragone tra Luzzi e Alexander

Beatrice Luzzi è una delle persone più commentate attualmente nella Casa del Grande Fratello: la sua schiettezza finora non è stata premiata, quanto meno non dai suoi coinquilini, e, in questi giorni, l’attrice è stata paragonata da un’altra concorrente proprio alla famosa star Jane Alexander.

Si tratta proprio di Valentina Modini, è lei ad aver esplicitato questo paragone: la reazione di Beatrice, però, è sembrata a molti di fastidio. La ex gieffina, dopo aver assistito alla scena, ha commentato la reazione di Luzzi online, non troppo contenta di come l’attrice ha preso l’accostamento con lei.