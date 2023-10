Max Giusti, peggio di così non poteva andare | Notizia drammatica per l’attore italiano

Un brutto colpo da affrontare per l’attore e conduttore Max Giusti: non sarà facile, i fan investiti dalla preoccupazione.

Max Giusti ha avuto in più occasioni grandi dimostrazioni di affetto da parte del suo pubblico: si è sempre diviso tra il teatro, il cinema e il piccolo schermo.

Tra le sue trasmissioni più riconosciute, bisogna annoverare Boss In incognito, il programma incentrato sul funzionamento della imprese italiane e sulle storie di operai e operaie che lavorano presso tali strutture.

Quest’anno è stato anche ospite, tra i Boomer, del programma di Alessia Marcuzzi, al conduttrice della quale tanti chiedevano il ritorno a gran voce, Boomerissima, la trasmissione in cui si sfidano quattro boomer e quattro millennial tra performance di canto e ballo e arringhe entusiasmanti – proprio come quella che fece Max.

Purtroppo, nell’ultimo periodo, Giusti ha dovuto incassare una notizia affatto piacevole: tutti si chiedono cosa accadrà.

I ‘no’ del pubblico a casa

Quest’anno i cambiamenti in Rai sono stati moltissimi: insieme alle trasformazioni e alcune estromissioni, sono giunte anche delle new entry, sia in termini di programmi che di conduttori. Basti pensare, ad esempio, al debutto di Flora Canto nei panni di conduttrice nel programma I fatti vostri.

In questi giorni si stanno raccogliendo i risultati di mutamenti e nuove introduzioni nel palinsesto: la notizia riguarda da vicino anche Max Giusti.

Il nuovo programma di Max Giusti

Il riferimento è proprio alla nuova trasmissione di Max Giusti, Fake News – diffidate delle imitazioni: sfortunatamente, secondo il sito tendenzediviaggio.it, il programma non sarebbe andato molto bene. In onda in prima serata su Rai Due, il programma ha registrato, durante la messa in onda del 18 settembre, 722.000 spettatori (5,1%), ma la settimana successiva, invece, solamente 580.000 (3,6%): per il momento sembra che la trasmissione non riesca ad ingranare, ma di certo ci sarà tempo perché possa ‘trovare’ il suo pubblico.

In termini di ascolti, non sono andati bene nemmeno Il Mercante In Fiera di Pino Insegno (iniziato al 3,6% e proseguito col solo 1,6%), Chesarà di Serena Bortone, passata in prima serata dopo che il suo programma Oggi è un altro giorno è stato rimpiazzato da La volta buona di Caterina Balivo, ha registrato 609.000 spettatori (3,6%) di sabato, mentre di domenica 742.000 spettatori (4,1%). Insomma, i nuovi aggiustamenti di Rai sembrano aver bisogno ancora di tempo per ‘attecchire’ sul pubblico, probabilmente basterà qualche settimana perché la questione si stabilizzi.