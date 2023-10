Paolo Bonolis, chi lo sa quanto guadagna il noto conduttore? Farete fatica a crederci | Cifre surreali

A quanto ammontano i guadagni di Paolo Bonolis? Il conduttore è uno dei più pagati di sempre: il suo conto in banca è stratosferico.

Rai e Mediaset hanno avuto il piacere di ospitare Paolo Bonolis in molte trasmissioni di successo, riuscendo sempre ad ottenere un buon riscontro da parte del pubblico.

Conduttore considerato uno dei fuoriclasse del piccolo schermo, dalla parlantina veloce e dal vocabolario ricco, Bonolis si distingue per preparazione, ironia e sagacia.

Visto il suo talento in televisione – e non solo – Paolo Bonolis risulta essere uno dei volti più pagati dello spettacolo. Avete idea di quanto guadagni?

Paolo Bonolis, una carriera di successi

Romano doc, classe 1961, Paolo Bonolis è uno dei volti più popolari e amati della televisione italiana. Diplomato al liceo classico e laureato in Scienze politiche, ha deciso di dare una svolta alla sua vita entrando a far parte del piccolo schermo prima con lo show Rai 1,2,3…contatto e poi con il celebre programma di Italia 1 per bambini, Bim Bum Bam. All’esordio avvenuto agli inizi degli anni Ottanta, hanno fatto seguito una serie di successi che hanno reso Bonolis uno dei grandi talenti dello spettacolo nostrano.

Nel suo lungo curriculum spiccano programmi di grande successo come Beato tra le donne, I cervelloni, Tira e Molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, ma anche Affari tuoi, Domenica in, Il senso della vita e Avanti un altro! A Bonolis, inoltre, è stata affidata la conduzione del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Spesso in coppia con lo storico amico e collega Luca Laurenti, Paolo Bonolis rientra nella lista dei conduttori più pagati della tv.

Quanto guadagna Paolo Bonolis

Nel 2019, Italiaoggi ha condotto una ricerca volta a stabilire quale fosse il conduttore tv più pagato. In una lista in cui compaiono volti del calibro di Gerry Scotti e Maria De Filippi, Bonolis sembra essere riuscito a superare anche i colleghi con guadagni che si aggirerebbero attorno ai 10milioni di euro all’anno.

Agli stipendi riconosciuti a Bonolis dalle aziende per cui lavora, vanno ad aggiungersi anche introiti derivanti dalle ospitate o dalle interviste cui prende parte. All’elenco dei guadagni del conduttore vanno, inoltre, ad aggiungersi quelli derivanti dalla pubblicazione dei due libri: Perché parlavo da solo del 2019, e Notte fonda del 2022. Nel giugno del 2000, inoltre, il Presidente del consiglio dei ministri lo ha eletto Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.