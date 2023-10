Fabio Traversa, ve lo ricordate ‘Fabris’ di Compagni di scuola? Ecco come si è ridotto

Ricordate il famosissimo personaggi di Fabris interpretato dall’attore Fabio Traversa in Compagni di scuola? Ecco oggi!

Il film Compagni di scuola è stato distribuito nel 1988: diretto da Carlo Verdone, raccontava una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo.

Tra i personaggi messi in scena nella commedia che, ancora oggi, viene ricordata dai giovani di quegli anni, c’era Fabris Piermaria, interpretato dall’attore Fabio Traversa.

Fabris era timido e introverso, ed è diventato subito oggetto di scherno da parte dei suoi ex compagni di scuola. Ma dopo quel personaggio, cosa ne è stato di Traversa?

Fabio Traversa dopo Fabris

Originario di Napoli, classe 1952, Fabio Traversa è stato da sempre appassionato di teatro. Compagno di scuola di Nanni Moretti a liceo, venne scelto da quest’ultimo per recitare nel cortometraggio Pâté de bourgeois nel 1973. Da quel momento, ha iniziato a interpretare sempre più personaggi per il piccolo e grande schermo, fino a raggiungere la massima popolarità grazie al ruolo di Fabris in Compagni di scuola. Con all’attivo circa 30 pellicole, Fabio Traversa è anche ricordato per il ruolo del cameriere malpagato e incatenato nel canile ne Il minestrone di Sergio Citti e per quello di Mario, lo sposo ne Le comiche.

Il personaggio di Fabris, però, lo ha sempre preceduto tanto da portare alcuni registi a non sceglierlo per alcune pellicole. “Sarò stato anche bravo a ‘stampare’ un personaggio, però i registi non sono stati in grado di andare oltre – ha commentato lui in una intervista per Repubblica – . Da un lato è stata una mia responsabilità non sapermi sganciare da quel personaggio, ma c’è anche la cecità dei registi che non mi hanno saputo vedere in un altro ruolo”. “Speravo di essere apprezzato di più, ma non mi hanno dato occasioni”, ha aggiunto lui che, ad oggi, continua a lavorare nel mondo della recitazione insieme alla sua compagna di vita.

Fabris, cosa fa oggi

Dopo numerose apparizioni per il cinema, Fabio Traversa si è indirizzato verso la televisione prendendo parte al serial Non lasciamoci più e Butta la luna. Poi, ha deciso di dedicarsi al teatro, il suo primo grande amore sin dai tempi del liceo.

Sposato con l’attrice e regista Tiziana Lucattini, gestisce un teatro nel quartiere Pigneto, a Roma. Ha due figli grandi, avuti dalla mia prima moglie: Alice che ha 36 anni e fa la biologa, e Gabriele che ha 32 anni e fa il manovale.