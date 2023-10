Fedez, via vai in sala operatoria | La verità sulle sue condizioni è agghiacciante

Gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute non fanno sperare bene: caos in ospedale, nessun aggiornamento sui social, anche Chiara in silenzio.

Ha causato non poco spavento la notizia della scomparsa di Fedez lo scorso 28 Settembre: un ricovero d’urgenza, con tanto di operazione.

Per capire che cosa è accaduto al cantante bisogna fare un passo indietro, risalente addirittura al Marzo del 2022, quando il cantante annunciò di avere un tumore al pancreas: una notizia che sconvolse il web.

A dare notizia degli ultimi aggiornamenti è il Corriere della Sera: il profilo Instagram del cantante tace, nessun post da parte sua, la malattia lo ha costretto a rinunciare ad ogni contatto col mondo.

Nonostante l’operazione d’urgenza, però, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata nella giornata di ieri, costringendolo ad un ritorno sotto ai ferri.

Sembrava andare tutto bene, e invece…

È stato il professor Massimo Falconi dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove Fedez si operò nel Marzo dell’anno scorso, a rassicurare almeno su un punto: a debilitarlo non è stata una ricaduta del cancro al pancreas. Fedez ha infatti subito un’emorragia interna dovuta a due ulcere, conseguenze dell’operazione di Marzo: le lesioni che sono state riscontrate si trovano nel punto in cui i medici hanno suturato le mucose gastrointestinali.

Attualmente Fedez è ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli, sempre a Milano, nel reparto di chirurgia. Si trova lì dal 28 Settembre. E pensare che solo cinque giorni prima aveva pubblicato su Instagram delle foto che lo ritraevano a San Siro assieme ai figli Leone e Vittoria, per assistere alla loro prima partita: Milan-Verona.

Chiara rimasta al suo fianco per tutto il tempo

L’operazione del 28 Settembre non è bastata: il cantante e imprenditore è stato sottoposto a un’ulteriore operazione d’urgenza la sera del 1 Ottobre, a seguito di una nuova emorragia. La situazione non sembra delle più rosee, e non è nota la data delle dimissioni, che appaiono sempre più distanti; questo nonostante il cantante avesse dichiarato di stare meglio a seguito delle trasfusioni di sangue ricevute.

In ospedale con lui, riporta il Corriere della Sera, la moglie Chiara Ferragni: anche per lei totale silenzio stampa, nessuna novità sui social. Nonostante i Ferragnez ci abbiano abituato ad aggiornamenti continui sulla loro vita, è evidente che la situazione sia abbastanza grave da richiedere assoluto silenzio, e assoluta privacy.