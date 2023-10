Marco Columbro, dal successo al tracollo: dopo l’ictus la vita non è stata più la stessa | Come sta oggi

Marco Columbro è stato uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, ma dopo l’ictus la sua vita è cambiata: come sta oggi.

Classe 1950, originario di Viareggio, Marco Columbro è stato uno dei volti simbolo delle reti Mediaset – ai tempi Fininvest – negli anni Novanta.

Legato artisticamente per un lungo periodo a Lorella Cuccarini, i due hanno condotto insieme programmi di grandissimo successo come Paperissima e Buona domenica.

Conduttore, ma anche attore, Marco Columbro è stato poi costretto ad allontanarsi dalla tv a causa di un ictus: ecco come sta oggi e com’è cambiata la sua vita.

Marco Columbro, dal successo al rischio di morte

Dopo aver concluso gli studi di Psicologia e pedagogia all’Università degli Studi di Firenze, Marco Columbro ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo lavorando come attore per diverse compagnie teatrali negli anni Settanta, ma la carriera nel mondo della televisione è iniziata un decennio dopo con la conduzione di Buongiorno Italia sulla nascente Canale 5. Correva il 1980 e Marco Columbro iniziava ad entrare nelle case degli italiani diventando uno dei volti più amati dell’allora Fininvest.

È stato al timone di programmi di successo come Five, show destinato ai più piccoli, Drive In, Tra moglie e marito e Miss Italia. All’inizio degli anni Novanta, poi, il sodalizio artistico con Lorella Cuccarini gli ha permesso di diventare uno dei volti più popolari, amati ed apprezzati del piccolo schermo. Insieme hanno timonato programmi come Paperissima e Buona domenica e, nel corso della carriera, Columbro ha vinto ben 13 Telegatti. Ma all’apice del successo, un ictus ha stroncato il percorso lavorativo del conduttore.

Marco Columbro, l’ictus e la rinascita

Era il 7 dicembre 2001 quando Marco Columbro venne colpito da un aneurisma cerebrale mentre era in visita al monastero tibetano Samteng Ling di Graglia, in provincia di Biella. Rimasto in coma per un mese presso l’ospedale di Novara, il conduttore si è poi ripreso ed è tornato a lavorare in televisione. Ma le sue apparizione sono diminuite sempre più fino a diventare sporadiche.

“Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa” – ha detto Columbro in una intervista rilasciata al format Il caffè su Youtube riferendosi alla sua carriera televisiva – . Non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose. Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta”. Ad oggi, Marco Columbro è un imprenditore nel settore del turismo.