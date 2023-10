Uomini e Donne, dopo tante peripezie arriva il matrimonio | L’amatissima dama è pazza di gioia

Finalmente i fiori d’arancio per una delle protagoniste del dating show più longevo di sempre: nessuno se lo aspettava.

Uomini e Donne è il dating show più seguito di sempre: ha moltissimi fan che, per l’intera estate, si sono nutriti di indiscrezioni e anticipazioni attendendo il nuovo inizio a settembre.

Le storie d’amore (o meno) dei partecipanti del trono over sono state messe ‘in pausa’, se non fosse stato per qualche indiscrezione proveniente dai social network, e la curiosità, invece, per i nuovi tronisti è stata palpabile finché la loro identità non è stata rivelata su Witty.

Non sempre tutte le storie ‘riescono col buco’, ma, in questo caso, è giunta una felice notizia che riguarda proprio una delle persone che abbiamo conosciuto attraverso il programma.

Il suo fidanzamento chiude, in un certo senso, un’era: i suoi fan sono entusiasti di questa nuova avventura, che è un sogno che sta per coronare.

Una donna sicura di sé che trova l’amore

Stiamo parlando di una ex tronista di Uomini e Donne, una ragazza che aveva tenuto in ballo per diverso tempo due pretendenti in particolare, Lorenzo e Luigi, che, a loro volta, furono poi chiamati a fare i tronisti nella successiva edizione della trasmissione.

Parliamo di Sara Affi Fella: la giovane, prima ancora di partecipare a Uomini e Donne, aveva attirato l’attenzione di tutti con la sua presenza a Temptation Island, trasmissione alla quale si era avvicinata con il suo fidanzato del tempo, Nicola Panico. La vicenda di Sara è davvero peculiare, ed è passata alla storia di Uomini e Donne.

Sara Affi Fella in bianco

La giovane era stata, all’epoca, protagonista di uno scandalo: quello che doveva essere il suo ex fidanzato, infatti, aveva confessato che, durante in suo trono, aveva proseguito la sua relazione con lei. L’accaduto ebbe una rilevanza davvero assurda, probabilmente perché si trattava di un sotterfugio piuttosto elaborato, che coinvolgeva non solo Sara, ma anche alcune persone a lei vicine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A R A (@saraaffifellaufficiale)

In ogni caso, la giovane sembra essersi lasciata tutto alle spalle, e prosegue nella sua vita piena di gioia e soddisfazioni. L’ultima novità è giunta proprio nelle ultime ore: Sara ha accettato la proposta di matrimonio del suo attuale fidanzato, il calciatore Francesco Fedato.