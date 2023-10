Signorini smascherato proprio da lei: “Mai più sentito” | La nota conduttrice ‘sedotta’ e abbandonata

Una personalità davvero in vista appartenente al mondo dello spettacolo ha rilasciato dichiarazioni su Signorini: i fan allibiti.

Alfonso Signorini è uno dei conduttori Mediaset più amati, soprattutto da quando ha preso le redini del Grande Fratello, nella sua versione Vip e non.

Quest’anno, trovare il cast del Grande Fratello sembra essere stato più difficile del solito, viste le nuove direttive di Mediaset, che intendevano mettere al centro le storie dei protagonisti in parallelo a quanto sarebbe accaduto strettamente nella casa.

In questi giorni, dopo alcune settimane dall’ingresso dei gieffini nella Casa di Cinecittà, si stanno sviluppando le prime dinamiche ‘serie’, legate ad antipatie e simpatie che si sono andate configurando durante il soggiorno – e che ancora sono piuttosto precarie.

Per Signorini, comunque, in questi giorni è giunto un colpo inaspettato da parte di una donna che ha un grandissimo seguito: è una professionista del mondo della televisione.

Le dure affermazioni della giornalista

La donna di cui parliamo altri non è che Alda D’Eusanio, nota giornalista e conduttrice, che aveva preso parte al reality Grande Fratello Vip nel 2021: in questi giorni ha parlato proprio del reality e dello stesso Signorini, alla guida del programma.

D’Eusanio fu espulsa per aver fatto delle affermazioni riguardanti Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta: quanto detto era stato ritenuto così grave da causare la sua estromissione immediata dal programma televisivo.

D’Eusanio ‘vuota il sacco’

“Con Alfonso Signorini mai più sentita. Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore. Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione”, ha dichiarato la giornalista, insinuando che il GF avesse richiesto la sua partecipazione per “elevare” il programma.

“La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione”: le affermazioni di Alda hanno fatto non poco clamore tra gli addetti ai lavori e non solo. Tra i commenti, gli utenti si dividono tra chi critica aspramente ciò che ha detto, incolpandola: “adesso sputi nel piatto dove hai mangiato”, e chi la sostiene, scrivendo, ad esempio “Brava, giusta e vera la D’Eusanio”.