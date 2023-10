Renato Zero, l’annuncio è di queste ore: “È sparito” | Cosa è successo spiegato in diretta

Una notizia davvero assurda riguarda il famosissimo cantante Renato Zero: sono stati rivelati i dettagli sull’accaduto.

Renato Zero è uno dei cantanti che più di tutti ha saputo incarnare lo spirito di un’epoca, e che, per questo e ovviamente per il suo talento impareggiabile, sarà ricordato come un pezzo della storia della musica italiana.

Il cantautore ha diffuso messaggi meravigliosi e fatto cantare e ballare una quantità infinita di persone: non solo, tutto questo accade ancora oggi, è un fenomeno trasversale, che riguarda tutte le generazioni.

Successi come I migliori anni della nostra vita, Mi vendo o Il cielo, solo per citarne alcuni, sono indelebili nella memoria degli italiani.

In questi giorni è giunto un aggiornamento proprio in merito al celebre cantautore, e le spiegazioni hanno fatto rimanere tutti a bocca aperta.

L’esibizione rivelatrice

Il tutto è accaduto nel corso di uno dei programmi più visti della rete pubblica: parliamo di Tale e Quale Show, per il quale è in corso la nuova edizione con protagonisti d’eccezione.

Nella scorsa puntata, si è esibito Scialpi, cantante e attore, che, come tutti gli altri concorrenti, ha interpretato nella voce, nei gesti, nelle movenze un vero big del panorama musicale italiano. Con l’aiuto di un trucco professionale, Scialpi si è ‘trasformato’ proprio in lui: il mitico Renato Zero. Prima della performance, però, Scialpi si è lasciato andare a qualche dichiarazione nei confronti di Renato.

Scialpi parla di Renato Zero e della sua ‘sparizione’

Scialpi ha interpretato un pezzo iconico del famoso cantautore, intitolato Il Carrozzone; prima della performance ha dichiarato “Come affronto Renato? Sapendo che lo conosco da tanti anni. Io lo vedevo quando ero ragazzino in RCA, quando era una star enorme. Io dovevo ancora iniziare”, ricorda Scialpi.

“Poi però quando sono diventato famoso Renato è sparito proprio dagli schermi“, ha detto poi, rivolgendosi a pubblico e giuria, “Non per mia volontà. Ha dichiarato che non siamo amici. Io neanche ci tengo. Non è che dobbiamo fare finta che siamo tutti amici e che ci vogliamo bene. Ci sono cose che accadono tra artisti… però è un onore imitarlo con un pezzo come il Carrozzone”, ammette infine. Insomma, forse tra Scialpi e Zero non sarà corso buon sangue, ma di certo ciò che li lega è il rispetto che tra artisti insuperabili, come nel loro caso, finisce sempre per essere preponderante.