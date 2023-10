Stava male da tempo: tragedia Sandra Milo: “Purtroppo non c’è più…”

Shock per Sandra Milo e tutti i suoi fan: la notizia è davvero drammatica e tutti ora ne sono a conoscenza.

La diva del cinema è una delle attrici più amate di sempre, e non solo per la sua caratteristica competenza nella recitazione, ma anche per la sua personalità scoppiettante.

La carriera di Sandra Milo è davvero invidiabile e rispecchia in pieno tutto il suo talento, che, fortunatamente, ha avuto l’opportunità di esprimere in tantissime occasioni.

Star internazionale, Milo ultimamente si è lanciata in una nuovissima e incredibile avventura: la realizzazione del docu-reality Quelle Brave Ragazze, in compagnia di altri grandi volti del piccolo schermo, del cinema e del mondo dello spettacolo in generale.

Sfortunatamente un duro colpo è giunto per i suoi ammiratori proprio in questi giorni: si tratta di qualcosa di irreparabile.

L’attrice e le lacrime

Come abbiamo già accennato, è davvero difficile vedere Sandra senza il suo solito sorriso: eppure questa volta è accaduto, nell’ambito di un intervista sul piccolo schermo nella quale ha affrontato dei temi davvero delicati. Milo è stata intervistata da Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo.

Non a caso la confessione della famosissima attrice è avvenuta proprio negli studi Mediaset: Toffanin, grazie alla sua competenza e capacità di relazionarsi con successo con tutti, è riuscita a far emergere quel lato fragile di Sandra Milo, toccando delle corde per lei importantissime.

Sandra Milo: i ricordi di una vita

La musa di Federico Fellini si racconta negli studi di Verissimo: a un certo punto inizia a parlare della sua famiglia, e in particolare della perdita di una persona a lei molto cara. “Oggi però sei in una fase complicata perché tua sorella purtroppo non c’è più”, le dice Toffanin; Sandra non riesce a evitare le lacrime per sua sorella, per la quale è in lutto, e l’attrice è anche commossa dai ricordi che è andata a esplorare durante la chiacchierata.

“E’ una cosa strana perché ci telefonavamo tutti i giorni, appena potevamo ci vedevamo”, dice Sandra, “C’eravamo l’una per l’altra […] da ragazzina era molto forte mi difendeva sempre. Lei era capace di affrontare tutto e tutti”. Non è facile affrontare il lutto di una persona che abbiamo avuto accanto per anni, con la quale siamo cresciuti e abbiamo condiviso il più piccolo dettaglio dell’infanzia – e non solo. Le parole di Milo hanno commosso tutti, anche coloro che non hanno subito una perdita equiparabile. Di certo l’attrice si è rimessa in piedi, ma conserverà per sempre il meraviglioso ricordo che la lega alla sorella.