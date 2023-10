“Nullafacente, latin lover sconclusionato”: l’ex di Belen fatto a pezzi | Ecco cosa fa per cavarsela

L’attacco arriva da una fonte molto vicina: nessuna pietà per lui, ogni sua certezza decostruita da una critica molto aspra.

Non c’è pace per Belen Rodriguez, ma soprattutto non c’è pace per i suoi ex: i drammi che caratterizzano le storie della showgirl argentina non finiscono neppure dopo il terminare della relazione stessa.

A pagarne le conseguenze oggi è proprio il suo ex più esposto, quello che più facilmente può essere preso di mira; ma il risultato dell’attacco è così vile da aver fatto storcere il naso a molti utenti del web.

Si tratta infatti di un attacco vero e proprio ai danni di questa persona, redatto in pubblica piazza e che non lascia possibilità di scampo: una sentenza definitiva.

Ma cosa avrà fatto per meritarselo? Forse nulla: l’autore del post in questione potrebbe avere una vendetta personale nei confronti di questa persona, e l’indizio è sotto gli occhi di tutti.

Un attacco ai danni della sua presunta “nullafacenza”

E così ecco che su Instagram spunta un lunghissimo post, un articolo che va a danneggiare la figura di un ex fidanzato della showgirl: Antonino Spinalbese, il fotografo classe 1995 padre della secondogenita di Belen, Luna Marì. “Tutti lo conoscono come l’ex compagno di Belen”, così si apre il post; per poi dilungarsi in un’estesa critica del suo (non) operato.

“Prima modello, poi hair stylist, nel 2020 decide di abbandonare questa professione per dedicarsi alla fotografia (a tempo perso) unendo l’hobby alla PROFESSIONE di influencer così da entrare a far parte (raccomandato) nell’agenzia di management della stessa shogwirl”. Il tono è durissimo, totalmente critico, e continua su questa falsariga; ma chi è l’autore del post? Beh, è molto famoso…

Chi è l’autore della critica a Spinalbese

Nonostante il post sia firmato “Redazione”, è comparso su Dillinger News: il portale creato dall’ex paparazzo Fabrizio Corona, un altro degli ex di Belen che quindi avrebbe più di una ragione per avere un po’ il dente avvelenato con l’influencer ventottenne.

“Negli anni il nullafacente latin lover sconclusionato non è riuscito a scegliere una professione, tantomeno un’altra donna. Quindi, Antonino, che lavoro fai? Arranchi aspettando una chiamata che ti cambi la vita o Belen ti passa gli alimenti?“, si conclude il post. Nei commenti spuntano in egual misura persone che supportano la tesi di Corona e persone che, invece, sottolineano il tono offensivo e poco professionale dell’articolo.