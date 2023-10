Belen Rodriguez, addio Mediaset indolore | Pronto per lei un super ruolo in Rai

L’addio di Belen Rodriguez a Mediaset potrebbe essere meno infelice del previsto: ecco dove la vedremo prestissimo

Il nome di Belen Rodriguez continua ad essere al centro del gossip e dell’attenzione mediatica dopo la separazione da Stefano De Martino.

Nonostante molti abbiano più volte specificato che la showgirl argentina non sta attraversando un momento felice, sembra che si fatichi a non pronunciare il suo nome.

Soprattutto in Rai, il fenomeno Belen è sempre più menzionato e pare che la showgirl sia pronta a rivestire un ruolo speciale in uno dei programmi più gettonati della tv di Stato.

Belen in Rai? Cosa succederà…

Il nome di Belen Rodriguez continua a rimbalzare negli studi televisivi della Rai: prima con l’intervista di Stefano De Martino a Francesca Fagnani, poi con il pungente attacco di Alessandro Cattelan e, infine, con Fabrizio Corona a Domenica In. Si continua a vociferare che la showgirl non stia bene ma, nonostante questo, non si riescono a tenere le bocche cucite sul suo conto. Così, secondo le ultime indiscrezioni, Belen potrebbe approdare in uno dei programmi tv Rai più visti e amati dal pubblico da casa.

Pare che Carlo Conti sia riuscito ad ottenere la partecipazione della Rodriguez a Tale e quale show. Ma attenzione! Come chiarito da TvBlog, il quarto giurato della trasmissione del venerdì sera di Rai 1 non sarà Belen in persona, bensì l’imitatrice Amelia Villano che, per l’occasione, impersonerà proprio la showgirl argentina. Dunque, gli appassionati di gossip dovranno attendere ancora un po’ per rivedere la Rodriguez sul piccolo schermo.

Belen sempre più assente

Da tempo, infatti, Belen appare anche sui social in modo molto sporadico. Finita al centro dei riflettori per la nuova relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, la Rodriguez è apparsa anche molto, molto magra rispetto a come era un tempo. “Ho passato un brutto periodo e ho perso sette chili”, ha spiegato lei ad una utente di Instagram che le faceva notare come fosse troppo magra. Pare, tuttavia, che il brutto periodo di Belen non sia ancora del tutto passato.

Il forfait dato a Stasera c’è Cattelan, la rinuncia all’intervista nel salotto di Domenica In e la quasi assenza dai social, sono solo alcuni dei sentori che fanno comprendere come la showgirl argentina non sia ancora riuscita a risollevarsi dal suo periodo buio. “Magari oggi non sta bene, ma può sicuramente riprendersi”, ha commentato Fabrizio Corona da Mara Venier, sottolineando il grande affetto che lo lega a Belen.