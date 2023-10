“Non sopporta la famiglia di lei”: Fedez, la palese verità sputata fuori | Adesso lo sanno tutti

Novità sulla famiglia Ferragnez, tutti i loro fan sono rimasti increduli: alla fine è stata svelata ogni cosa.

Ultimamente c’è stato più clamore del solito intorno alla coppia composta dai due famosi Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, e Fedez, il cantautore.

Sembra che qualche scaramuccia fosse sorta già quando Chiara Ferragni era stata una delle presentatrici di Sanremo, e il marito, Fedez, aveva dato un bacio a uno dei cantanti in gara, Rosa Chemical.

Negli ultimi giorni, però, qualcos’altro sembra essere venuto fuori: si tratta di qualcosa che appartiene alla sfera privata dei due vip.

Il video ha destato non poca ansia nei fan, tra i quali la preoccupazione ha dilagato in merito al rapporto tra Chiara e Federico.

Il brindisi ‘incriminato’

Il video inquadra principalmente Fedez, che ascolta la prima parte del discorso del brindisi fatto da Valentina Ferragni al matrimonio di Francesca Ferragni.

“Si mise un cappuccio in testa e se ne andò”, dice una delle sorelle di Chiara, Valentina, “e ho visto mia mamma quanto ci rimase male”, racconta un aneddoto, Valentina, prima di un brindisi al matrimonio della terza sorella Ferragni, Francesca.

Le supposizioni sull’espressione di Fedez

Molti degli utenti che hanno visto il video hanno insinuato che le espressioni di Fedez siano di incredulità, e sembrano pensare che il discorso di Valentina sia fuori luogo. “Io lo amo, non sopporta palesemente la famiglia di lei”, commenta un utente, “è tutto così vuoto e noioso…”, scrive un altro. Insomma molti non sembrano aver apprezzato le parole di Valentina, e credono che il loro pensiero sia condiviso da Fedez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da stepell anti-corruption/consultant group politique (@stefania.pellutri)

Il cantante, in realtà, sembra avere un’espressione più vicina alla perplessità che alla disapprovazione, come se l’acustica della sala non fosse ottimale per comprendere appieno il discorso. I commenti negativi sono presenti, ma bisogna dire che ancora di più sono quelli positivi: “Tutti invidiosi hahaha” scrive un utente, imputando all’invidia del popolo del web per la famiglia Ferragni tutte le critiche arrivate. Ciò che è certo è che nel web ci sono moltissimi hater, e che è sempre più facile criticare che apprezzare una persona, specialmente quando esposta: di certo il resto del brindisi di Valentina sarà stato pieno di affetto per la sorella e avrà augurato un amore duraturo e profondo agli sposi.