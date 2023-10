Tiziano Ferro, dopo la separazione il colpo di scena: “È una settimana speciale per me…” | In arrivo una nuova creatura

Prima il terribile annuncio degli scorsi giorni, poi l’improvvisa rinascita: un nuovo arrivo nella vita del cantante risana gli animi.

Non è per niente un momento facile per Tiziano Ferro. Il cantante di Latina sta attraversando un periodo decisamente buio, costellato di avvenimenti catastrofici.

Proprio per questa ragione ha sorpreso molti la novità da lui stesso annunciata attraverso Instagram: un arrivo inaspettato, in circostanze strane; praticamente un miracolo.

Dopo l’annuncio in cui spiegava di aver avviato le pratiche di divorzio dal marito Victor Allen, con cui è sopraggiunta un’insospettabile crisi, Tiziano è tornato sui social per parlare di una novità.

Il sostegno dei fan è caloroso, un vero e proprio conforto per il cantante che, seppur contento, non ha mancato di sottolineare come la vicinanza dei fan lo stia salvando.

Vicino ai suoi fan tramite i social

Nella foto che è apparsa sul suo profilo in effetti Tiziano non è nella sua solita forma: nessun sorriso smagliante, come quelli a cui ha abituato i fan nel corso della sua carriera, anzi, se ne sta seduto in terra in quello che potrebbe essere il suo pigiama, nella casa di Los Angeles.

Non guarda neppure in camera, ma il suo amore si percepisce comunque dalle parole che accompagnano la foto che lo ritrae: “La valanga di affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore. E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!”, scrive. Nella foto, Tiziano sfoglia un libro: di cosa si tratta?

Le circostanze sarebbero dovute essere diverse

Ebbene sì: Tiziano, nella fotografia, sfoglia il suo romanzo d’esordio. Si tratta di “La felicità al principio”, edito Mondadori, e ripercorre la storia del cantante Angelo Galassi, deceduto in circostanze misteriose nel 2013. Non è il primo libro di Tiziano, che nel 2010 pubblicò la sua autobiografia “Trent’anni e una chiacchierata con papà“, ma rappresenta il suo debutto nel mondo della narrativa.

Ed è proprio questa la novità annunciata dal cantante, che nonostante l’importante passo non riesce ad esserne completamente felice: “Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa.”, ha scritto. Come già dichiarato, Tiziano si è visto costretto ad annullare le date di presentazione del libro in Italia. Una scelta difficile, ma dovuta a circostanze impreviste: per ragioni legali i suoi bambini, Andres e Margherita, non potranno seguirlo in Italia, e per questo motivo Tiziano ha chiesto scusa ai fan, dichiarando di non volersi separare dai figli in un momento di estrema fragilità.