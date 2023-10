“Stava annegando nella piscina”: Alba Parietti, la situazione è gravissima | Vita appesa a un filo

Shock la notizia che coinvolge in prima persona la famosa Alba Parietti: tutti si sono commossi con lei, un dolore grande.

Alba Parietti è una delle personalità più amate dello spettacolo: è una persona che sa sempre mettersi e rimettersi in gioco, anche con una carriera meravigliosa alle spalle è favorevole al mettersi in discussione.

Seguitissima sui social network, spesso Parietti condivide momenti della sua vita, o sue foto, tutti scatti che fanno impazzire i suoi fan, che sono davvero numerosi.

L’anno scorso aveva parlato anche nel programma Da noi…a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, nel corso del quale aveva rivelato molte cose sul suo nuovo amore e del modo in cui vuole viverlo.

Ultimamente, però, un duro colpo è stato inferto: i suoi ammiratori si sono ritrovati improvvisamente a doversi disperare.

La star, un salvataggio in extremis

In questi giorni Alba ha condiviso un post su uno dei più grandi amori della sua vita, un essere vivente a cui si è dedicata davvero tantissimo nell’ultimo anno.

Si tratta del suo cagnolino, Venghi, la cui storia fa davvero venire le lacrime agli occhi. La diva ha pubblicato una sua foto con il cagnolino e qualcuno le ha fatto notare, nei messaggi in direct, che c’era qualcosa sul suo pelo.

Venghi e Alba: una love story

“In molti lo avete visto e me lo avete scritto…. Venghi era un cane con un’enorme problema congenito , motivo per il quale era stato abbandonato, legato a un albero perché avendo una problematica grave all’anca , il cacciatore avrà pensato che non serviva”, ha scritto Parietti nella didascalia al post che ha pubblicato.

“È’ stato amore a prima vista, gli ho salvato la vita due o tre volte perché è’ un buffone e fa casini”, ammette amorevolmente la padroncina, “Stava anche annegando nella piscina ghiacciata e si è’ salvato grazie a un passante che l’ha visto affondare nel ghiaccio, mi sono buttata in acqua a gennaio e l’abbiamo salvato” ha scritto. Venghi ne ha passate davvero delle belle prima di finire con la famosa attrice. “io appaio sul pelo del Venghi alle 3 del pomeriggio di ogni domenica, giorno del suo salvataggio😂”, ha scritto poi, ironizzando sul messaggio ricevuto in DM, “stiamo in attesa del processo di beatificazione, e nel miracolo vero cioè che il suo alito diventi accettabile”, conclude.