Maria De Filippi messa in imbarazzo: “Ma come lo fai?” | La conduttrice schernita davanti a tutti

Momento imbarazzo per la conduttrice di punta Mediaset Maria De Filippi: tirata in ballo durante il programma.

Numerosi sono stati i cambiamenti apportati in Mediaset per la stagione 2023-2024, pochi sono stati i programmi non toccati dalle nuove direttive.

Tra questi, ci sono proprio i programmi condotti dalla cosiddetta ‘Queen Mary’: a partire da C’è Posta per te, passando per Amici e terminando con Uomini e Donne, le trasmissione di De Filippi non hanno cambiato una virgola, e di questo i fan sono davvero felicissimi.

I programmi di Maria De Filippi sono fatti dalla gente comune per la gente comune, e forse, in parte, proprio per questo sono così amati dal pubblico a casa: i format hanno numerosi affezionati.

La sua classe è impareggiabile e la sua competenza indiscutibile: eppure qualcuno ha messo in dubbio un suo preciso atteggiamento.

Non lo fa come tutti gli altri, secondo lei

Lo scenario è il seguente: a C’è Posta per te sono intervenute due ospiti e personalità dello spettacolo che chiamare d’eccezione è pochissimo. Sono due donne che hanno una carriera strepitosa ed eclettica, entrambe persone di sentimenti e schiette come poche altre.

Nello specifico ci riferiamo a Luciana Littizzetto e Simona Ventura: la comica e la conduttrice hanno partecipato a una serata di C’è Posta per te, uno dei programmi più visti di sempre. In questa occasione, De Filippi è stata esaminata in un suo aspetto che appare a molti quanto meno peculiare.

Gli applausi della Queen

“Vogliamo parlare di come fa gli applausi Maria De Filippi?” dice Littizzetto col suo consueto cipiglio ironico che non lascia spazio a interpretazioni ma solo a risate. Segue un insieme di spezzoni in cui De Filippi applaude debolmente, e la comica la imita suscitando ilarità in tutto il pubblico e in Maria stessa.

Persino nei commenti qualcuno si chiede “Ma come lo fa?”, ancora in riferimento al suo modo di applaudire. Segue poi una spiegazione della conduttrice, che racconta che i suoi applausi un po’ accennati stanno a incitare il pubblico ad applaudire, visto che spesso lo ha trovato restio nel farlo. Una valanga di commenti di apprezzamento per la conduttrice è presente sul profilo IG Tutto trash italia che ha pubblicato il video: “Maria è così e chi la segue da sempre la Ama e conosce benissimo!!!!!senza spiegazioni e senza motivazioni !!la Comprende e capisce sempre”, ha scritto una fan.