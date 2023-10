Totti-Ilary, i rolex spariti tornano alla luce | Erano nascosti in un luogo impensabile

La rottura pacifica inasprita dalla sparizione di alcuni oggetti di valore: anche questo capitolo della loro storia sta per chiudersi.

La notizia della rottura tra lo storico capitano della Roma Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi continua a far parlare di sé anche a lunga distanza.

L’eco non è forte solo a causa dell’enormità dell’evento, che alcuni credevano non sarebbe mai arrivato data la sintonia della coppia: c’è dell’altro.

Da qualche tempo, infatti, sui giornali è spuntata una notizia che getta un’ombra decisamente nefasta sulla situazione, e in particolare su Ilary.

L’accusa è gravissima, ma sembra sul punto di trovare una risoluzione. Che però richiede notevoli accorgimenti e coinvolge persino il tribunale…

Neppure il numero è certo

Pare infatti che, a seguito della loro rottura, la showgirl Ilary Blasi si sia impossessata di una proprietà cointestata alla coppia, prelevandola da una cassetta di sicurezza: alcuni orologi Rolex, il cui valore complessivo si aggira attorno alla “modica” cifra di un milione di euro.

Ilary sostiene che gli orologi siano un regalo di Francesco, e che quindi le spettino di diritto. Ma i cinturini degli orologi sono maschili, e questo dettaglio non la mette sotto una buona luce. C’è poi la questione relativa al numero: lei sostiene di averne presi solo due, forse quattro… ma Francesco ribatte: gliene deve ben otto. Come la risolveranno? La situazione è complicatissima, ma si è giunti ad un accordo.

L’incontro in circostanze rigidissime

Sia Ilary Blasi che Francesco Totti dovranno presentarsi, dopo l’orario di chiusura, alla banca dell’Eur. Qui, in presenza non solo dei rispettivi avvocati, Alessandro Simeone e Antonio conte, ma del direttore della banca dell’Eur e dell’addetto al controllo delle cassette di sicurezza, Ilary preleverà gli oggetti di valore per spostarli in una cassetta di sicurezza cointestata.

A complicare ulteriormente lo scenario da western sarà la presenza di un perito, incaricato dall’ex capitano della Roma di verificare l’autenticità dei Rolex. Francesco si è infatti dichiarato pronto a riportare la questione in un’aula di tribunale nell’eventualità che il numero degli orologi non corrispondesse, o peggio ancora, gli oggetti prelevati da Ilary dovessero rivelarsi dei falsi. Il delicatissimo scontro avrà luogo il 6 Ottobre, a porte chiuse e secondo le disposizioni del giudice e del collegio d’appello. Chissà se finirà in tragedia o permetterà agli ex coniugi di chiudere anche questo capitolo.