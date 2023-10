Tragedia totale, Mediaset piange la sua scomparsa: “Portato via troppo presto” | L’addio è distruttivo

Grave lutto nei corridoio di Mediaset: si piange la scomparsa di una persona cara strappata troppo presto alla vita a causa di una malattia.

Il popolo di Mediaset si stringe attorno ad un personaggio che per diversi anni ha calcato gli studi televisivi di uno dei programmi di punta di Canale 5.

Il lutto che lo ha colpito è stato devastante e la notizia è arrivata proprio nelle ultime ore tramite il suo profilo Instagram.

In tanti si sono stretti attorno a lui dandogli conforto ed esprimendogli la loro vicinanza, ma il dolore della perdita è fortissimo.

Lutto a Mediaset

A piangere la scomparsa di una persona molto cara è Andreas Muller, storico ballerino di Amici di Maria De Filippi cui ha preso parte prima come concorrente e poi come membro del cast dei professionisti. Il giovane di origini marchigiane è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica prima per l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alla finale di Amici, poi per il ritorno nella scuola sempre in qualità di concorrente e, ancora, per la sua relazione sentimentale con Veronica Peparini, ex professoressa del talent show di Canale 5.

Solito essere molto riservato sulla sua vita privata, Andreas ha sempre parlato del forte legame che lo unisce al fratello Daniel e alla sua famiglia di origine. E, proprio un membro della sua famiglia, è venuto a mancare negli ultimi giorni creando un grave dolore nel cuore di Muller. Si tratta dell’amato zio Salvatore che, dopo una lunga battaglia contro un male, non è riuscito a vincere ed è stato costretto ad arrendersi. Il post che Andreas Muller gli ha dedicato è struggente e in tanti si sono stretti attorno a lui per esprimergli vicinanza e solidarietà.

Andreas Muller, il post addolorato

“Hai mollato la presa, non ce l’hai più fatta a portare avanti questa battaglia contro un mostro schifoso che negli ultimi anni ti ha massacrato, fatto vivere l’inferno e che ha deciso di portarti via da noi troppo presto”: si legge nelle prime righe del lungo post che l’ex ballerino di Amici ha dedicato all’amato zio.

“[…]Sei stata la persona più bella che io abbia mai conosciuto nella mia vita, non solo perché sei stato e sempre rimarrai mio zio, tu sei stato lo zio, l’amico, il fratello e il figlio di tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerti in questa vita – ha continuato a scrivere Andreas poco prima di partecipare ai funerali – […]Abbiamo bisogno di forza più che mai. Ti voglio bene zio Salvatore. Siamo a pezzi… Ma so che tu stai bene”.