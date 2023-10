Andrea Bocelli, sapete dove vive la voce più famosa d’Italia? Più che una villa sembra una reggia

La casa di Andrea Bocelli sembra veramente la reggia di un re. Sapete dove vive uno degli italiani più apprezzati e famosi al mondo? Scopriamolo insieme…

Andrea Bocelli è veramente un artista estremamente apprezzato e stimato non solamente in Italia ma in tutto il mondo, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti a livello internazionale.

Si può di fatto sottolineare che si è esibito ovunque davanti ad alcuni degli uomini e donne più influenti del pianeta. Infatti, tra papi, re, regina e presidenti, il cantante si è esibito proprio per tutti.

Pensare che la sua carriera è iniziata quando era ancora giovanissimo, con l’iscrizione al conservatorio Puccini di La Spezia, in Liguria.

Tuttavia, la popolarità per lui arriva grazie a Zucchero Fornaciari che decide di collaborare con lui per la registrazione di un brano. Era il 1992 e il brano in questione è il bellissimo Miserere che vede anche il coinvolgimento di Luciano Pavarotti.

L’arrivo del successo per Andrea Bocelli

È stata proprio quell’opportunità a lanciarlo a livello sia nazionale che internazionale. Da quel momento la sua vita subisce un’impennata e l’uomo inizia a viaggiare in tutto il mondo. Successivamente partecipa a Sanremo dove vince tra le nuove proposte con Il mare calmo della sera.

Non finisce qui perché poi nel 1995 torna sul palco della competizione canora più famosa d’Italia con l’iconica canzone Con te partirò. Questo lo consacra in modo definitivo come uno dei cantanti italiani più famosi al mondo che ha creato un genere a metà tra la musica lirica e quella leggera. Nel 2010 ha addirittura ottenuto la Hollywood Walk of Fame. L’album Romanza è il disco italiano che ha venduto più copie al mondo, circa 20 milioni.

La casa di Andrea Bocelli: ecco dove vive l’artista

Andrea Bocelli ha scelto di vivere a Forte dei Marmi, dove possiede anche uno stabilimento balneare. Nella città toscana possiede una bellissima casa che sembra quasi una reggia, il luogo perfetto per il Re della musica italiana. Il cantante si è trasferito lì a partire dal 2001 e oggi vive lì con la sua seconda moglie Veronica Berti. I due si sono sposati nel 2014.

Di recente l’uomo ha anche deciso di acquistare un pezzo di spiaggia posto proprio in prossimità della sua abitazione. Lì ha costituito uno splendido stabilimento balneare gestito da sua moglie. In molti hanno raccontato che spesso il cantante arriva in spiaggia e inizia a suonare per le persone presenti. Il posto è veramente molto esclusivo.