Carla Bruni: l’ex Première Dame finisce sotto i ferri | Dalla triste diagnosi all’intervento, ecco le sue condizioni

Non proprio un bel periodo per l’ex Premiere Dame francese che è finita sotto i ferri. Ecco quali sono le condizioni di salute di Carla Bruni e come sta dopo l’intervento…

Il mondo dello spettacolo non è di certo rosa e fiore. Infatti, anche i personaggi famosi devono affrontare lo spettro della malattia.

Infatti, sono tantissimi i personaggi che hanno raccontato la malattia per sensibilizzare gli altri alla prevenzione o portare alla luce malattie invisibili.

Carla Bruni ha di recente raccontato del cancro al seno che ha avuto e che la portata ad affrontare la difficile trafila di cura che richiede questa malattia.

Infatti, dopo l’intervento chirurgico si è sottoposta ai cicli di radioterapia e terapia ormonale, come da prassi. Un momento veramente difficile per la cantante che si è però detta fortunata in quanto questo suo tumore non era aggressivo.

La malattia di Carla Bruni

Carla Bruni ha raccontato della malattia che ha scoperto di avere qualche anno fa e dell’iter che ha seguito per poter guarire. Ha inoltre affermato di aver avuto una diagnosi precoce perché è solita fare una mammografia all’anno sempre lo stesso giorno.

L’ex Premiere Dame ha raccontato: “Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, seguo il solito percorso per curare questo tipo di tumore. Ma ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo. Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo”.

Carla Bruni e l’importanza della prevenzione

Carla Bruni ha voluto raccontare: “Infatti ogni anno, nella stessa data, faccio una mammografia. Se non avessi fatto questa mammografia ogni anno, oggi non avrei più il mio seno sinistro”. Questo è fondamentale per avere delle diagnosi precoci e tempestive. Ha deciso di utilizzare Instagram Carla Bruni per rivelare il suo percorso di cura alle persone e sensibilizzarle a fare prevenzione, cosa fondamentale in questi casi. Ha poi aggiunto: “Se faccio questo post non è per raccontarvi della mia vita o dei dettagli della mia salute ed ho esitato a lungo prima di parlare. Se vi scrivo queste parole è per trasmettervi un solo messaggio. Ma un messaggio fondamentale per tutte le donne che mi leggeranno: fate le vostre mammografie. Fatele ogni anno”.

In chiusura sottolinea nuovamente: “Fate le vostre mammografie, ne va della vostra vita“. Il testo è stato scritto da Carla Bruni in più lingue proprio per poter raggiungere il più alto numero di persone possibile. Infatti, la prevenzione è fondamentale nel processo di cura dei tumori.