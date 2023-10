‘Scartato perché grasso’: Rai, la denuncia è gravissima | L’artista massacrato senza scrupoli

L’agghiacciante racconto davanti al pubblico: una situazione sconcertante lo ha distrutto. Ha rischiato grosso a causa di commenti ignoranti.

Da chi arriva la denuncia: è un artista molto famoso

A rivelare questo sconvolgente incidente è stato Lorenzo Licitra. Il cantante trentunenne è nato proprio sugli schermi Rai, nel 2017, quando partecipò all’undicesima edizione del talent show di “X-Factor” e ne uscì vincitore. Un risultato encomiabile, ma che per anni è stato pesantemente criticato.

Lorenzo, infatti, ha avuto la “sfortuna” di confrontarsi con il gruppo di artisti in assoluto più popolare mai sfornato dal programma: i Maneskin. Nonostante le critiche oggi Lorenzo è un artista affermato, che può lasciarsi alle spalle i commenti negativi di quel periodo della sua vita. Ma per lui, più che per altri, risulta difficile dimenticare un altro tipo di commenti, ricevuti ben prima dell’arrivo a “X-Factor”, di cui ha parlato di recente…

Non era mai abbastanza, una situazione insopportabile

Lorenzo, che in questi giorni è di nuovo in televisione grazie alla partecipazione a “Tale e Quale Show”, ha approfittato della permanenza in Rai per una chiacchierata con la conduttrice Francesca Fialdini nel suo salotto a “Da noi… a ruota libera”, in onda su Rai 1. Qui, Lorenzo ha parlato apertamente di alcuni commenti ricevuti in età adolescenziale, relativi al suo peso: critiche asprissime, di fronte a cui la stessa conduttrice si è mostrata amareggiata e sconvolta.

La psiche fragile di un ragazzo, facilmente plasmabile, ha portato Lorenzo a soffrire di bulimia. Tutto ciò pur di adeguarsi ad un panorama che non lo vedeva come abbastanza “spendibile”, poco appetibile per il pubblico, ignorando il suo talento artistico e concentrandosi solamente sul suo aspetto fisico. Pur essendosi lasciato alle spalle quell’orribile periodo, Lorenzo è tornato a parlarne per poter denunciare l’accaduto. A giudicare dall’affetto nei commenti del video dell’intervista postato su Instagram da Francesca, non deve più temere di essere giudicato in maniera tanto superficiale.