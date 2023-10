Le Iene, senza Belen è un’altra storia: la nuova conduttrice conquista il pubblico | Ecco come ha fatto

L’assenza di Belen a Le Iene sembra non farsi sentire, anzi. La nuova conduttrice ha già conquistato tutti e i commenti lo dimostrano.

Belen Rodriguez è fuori da Mediaset, almeno per il momento. Dopo l’addio a Tu sì que vales e a Le Iene, la showgirl argentina è rimasta momentaneamente senza un posto in tv.

Per il programma di Italia 1 guidato da Davide Parenti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sostituirla con una giornalista, Veronica Gentili, che ha fatto il suo debutto martedì 3 ottobre.

Il pubblico de Le Iene è rimasto positivamente stupito dal nuovo volto dello show e la mancanza di Belen non si è fatta assolutamente sentire. Ecco come la Gentili ha conquistato tutti.

Belen sostituita a Le Iene: Veronica Gentili vince

I telespettatori di Mediaset erano in trepidante attesa di conoscere Veronica Gentili nelle vesti di conduttrice di un programma di informazione e intrattenimento come Le Iene. Se molti credevano che la giornalista potesse non sentirsi a proprio agio perché solita condurre trasmissioni differenti, si sono dovuti ricredere. Veronica Gentili si è mostrata perfettamente all’altezza della situazione tanto da non fare in alcun modo sentire la mancanza della collega che l’ha preceduta, Belen Rodriguez

A lei, che in questo momento pare stia vivendo un momento particolarmente delicato, la Gentili ha anche dedicato un pensiero. “Vorrei salutare con molto affetto la persona che mi ha preceduto su questo palco e che ha condotto Le Iene per oltre un anno. Facciamo un grande applauso a Belen Rodriguez”, ha detto lei promettendo che entro la stagione la showgirl argentina tornerà ad essere ospite dello show. Ma come ha fatto Veronica a conquistare in così poco tempo il pubblico di Mediaset?

Veronica Gentili ha convinto tutti

Veronica Gentili è una ex attrice e giornalista, vanta diverse collaborazione con testate giornalistiche e ha condotto programmi di approfondimento come Buoni o cattivi e Controcorrente. Già nota a Mediaset, ha scelto di condurre Le Iene come prima giornalista nella storia del programma così da poter timonare la trasmissione e, allo stesso tempo, proporre idee per eventuali servizi di informazione.

Elegante, mai troppo appariscente, discreta e perspicace, la Gentili ha catalizzato subito l’attenzione del pubblico da casa e i commenti positivi non si sono fatti attendere. “Finalmente Veronica! Bella, intelligente e simpatica! Mi piace tantissimo!”, “Bella,talentuosa e intelligente”, hanno scritto su Instagram, “Ti abbiamo visto in una nuova veste, ma sempre professionale e preparata! Continua così Veronica, ora con te il programma ha finalmente una nuova linfa”, ha aggiunto qualcun altro.