Gigi D’Alessio non si ferma più: “Diventano sette” | Il lieto annuncio appena arrivato

Un lieto annuncio è appena arrivato fatto da Gigi D’Alessio in persona. Infatti, il cantante sembra non voglia fermarsi più. Diventano sette…

Di recente, Gigi D’Alessio ha colto l’occasione per festeggiare i suoi trent’anni di carriera con un bel concerto fatto proprio a Piazza del Plebiscito, nella sua amatissima Napoli.

In quell’occasione è stato accompagnato dagli amici e colleghi di sempre e ha ripercorso tutta la sua storia musicale, esibendosi nei suoi pezzi più celebri.

A livello personale il cantante è cambiato tanto durante questi ultimi trent’anni, vivendo spessissimo al centro dei riflettori soprattutto dopo la separazione con Carmela Barbato e l’inizio della relazione con Anna Tatangelo.

Poi nel 2020 anche quella relazione è terminata, non senza scalpore. In seguito l’uomo ha iniziato una storia con l’attuale compagna Denise Esposito. Adesso arriva il lieto annuncio del cantante

Gigi D’Alessio non si ferma proprio più: ecco il lieto annuncio

Gigi D’Alessio ha proprio deciso di non fermarsi più, infatti, il suo lieto annuncio è appena stato comunicato tramite un video su Instagram con un grandissimo entusiasmo. Il cantante ha infatti annunciato di aver aggiunta alcune date al suo tour e che quindi saranno in tutto sette. Lo fa con un post veramente esilarante e bellissimo.

Nella didascalia il cantante partenopeo scrive: “Mi hanno appena comunicato che le date a Napoli diventano SETTE. Si aggiungono due nuovi concerti l’11 e il 12 giugno 2024 sempre nella meraviglia di Piazza del Plebiscito! Le prevendite saranno disponibili da domani alle ore 16. Vi aspetto”. L’uomo è infatti amatissimo nel capoluogo campano e ricambia anche lui l’amore per la città. Le date aggiunte sono state ben due proprio a fronte della grande richiesta e dell’immediato sold out delle precedenti.

La storia con Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno avuto una storia molto seguita a livello mediatico. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2002, dove però avevano solamente una relazione di tipo professionale, anche perché la cantante aveva poco più di 15 anni e a quel tempo girava sempre accompagnata dal padre.

L’amore è scoppiato nel 2005, quando i due hanno composto alcune canzoni insieme e poi sono partiti per un tour in Australia. Ha raccontato Anna Tatangelo: “Nel 2005, dopo “Ragazza di periferia”, siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate…e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia“. I due hanno poi avuto un figlio insieme nel 2010 di nome Andrea.