“Vai e non tornare”: Raoul Bova, matrimonio in mille pezzi | Il finale non poteva esser peggiore

Così il matrimonio di Raoul Bova è finito in mille pezzi: il finale ha lasciato tutti di stucco, non poteva andare nel peggiore dei modi.

Raoul Bova non ama il gossip e i fan dell’attore lo sanno bene. Nonostante questo, però, lui continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica.

Considerato un vero e proprio sex symbol, Bova ha alle spalle un matrimonio con Chiara Giordano finito in mille pezzi, e una serie di accuse lanciate dai più sull’ipotetico tradimento con l’attrice Rocio Munoz Morales.

Finita nell’occhio del ciclone, la spagnola si è sempre giustificata sostenendo di non aver sottratto il marito ad un’altra. Ma, adesso, per Raoul Bova la situazione si è fatta più spinosa.

Raoul Bova, “vai e non tornare”

La partecipazione di Raoul Bova a Belve doveva sfatare alcuni miti sulla sua separazione da Chiara Giordano e sul nuovo amore per Rocio Munoz Morale. Invece, Francesca Fagnani non è riuscita ad estorcere troppe informazioni all’attore che, tuttavia, ha vacillato un po’ quando le domande si sono spostate sul rapporto con la ex suocera, l’avvocato matrimonialista più temuto: Anna Maria Bernardini de Pace. Ai tempi del divorzio dalla Giordano, infatti, Bova venne raggiunto da una lettera scritta dall’avvocato per cui decise anche di sporgere una querela.

“Non hai né fegato né cuore, mio caro genero, o degenero per meglio dire – si leggeva nella missiva pubblicata da Il Giornale – . Vai e non tornare […]La tua forza, anche in camera, dura per il tempo di uno spot. Sei un uomo a breve termine di conservazione. Scaduto”. Quella lettera spinse Raoul a querelare Anna Maria Bernardini de Pace che, ancora oggi, ritiene che sia stata scritta molto tempo prima del divorzio e mai indirizzata all’allora marito della figlia Chiara Giordano.

Raoul Bova sottotono

Nonostante i tentativi di Francesca Fagnani di conoscere qualche dettaglio piccante in più sui rapporti tra Bova e la Bernardini de Pace, l’attore è apparso mansueto e, a tratti, quasi desideroso di scappare via davanti ai quesiti troppo spinosi.

A commentare l’intervista dell’ex genero, però, ci ha pensato l’avvocato matrimonialista che, intervenuta nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, ha sentenziato: “Raoul? Io lo conoscevo più allegro e partecipe, polemico. Me lo ricordavo più allegro e vivace, ieri sera mi è sembrato troppo buono. La lettera? […] Lui ha detto che io sostengo di non averla scritta contro di lui, ed è così, è stato buonissimo e corretto”.