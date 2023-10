Donnalisi di nuovo insieme: “Un gesto travolgente” | Il sogno si riaccende

Un gesto veramente travolgente riaccende il sogno. Donnalisi di nuovo insieme a New York. Ecco che cos’è successo….

Ormai sono alcuni mesi che la storia tra Antonella Donnalisi e Edoardo Donnamaria è giunta irrimediabilmente al termine. Infatti, la cosa era avvenuta sotto gli occhi di tutti.

Una lite avvenuta tra i due era stata spiattellata online da un’Antonella disperata che piangeva raccontando di quello che era successo con il ragazzo.

Poi a fare ulteriori precisazioni ci aveva pensato un’amica dell’influencer ed ex schermitrici, ovvero Deianira, l’esperta di gossip, che Antonella voleva provare a ricucire e andare in vacanza a Filicudi con lui. Tuttavia, il ragazzo non le avrebbe perdonato quel video fatto in diretta.

Alla fine lei ha deciso di togliere il ‘segui’ dai social network e dopo quello si sono allontanati in modo definitivo. Eppure, adesso c’è qualcosa che fa ben sperare. Ecco cosa sta succedendo…

Donnalisi di nuovo insieme: ecco il gesto che riaccende il sogno

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria di nuovo insieme ma solo proiettati a Time Square sui megaschermi presenti. Infatti, proprio come era successo per Oriana Marzoli e Daniele dal Moro, anche i loro fan hanno deciso di fargli questa meravigliosa sorpresa.

Purtroppo, a differenza di quanto è successo per l’altra coppia, i Dannalisi non sembrano avere nessuna intenzione di tornare insieme. Eppure impazza sui social network il messaggio: “New York è Donnalisi” con tanto di foto allegata che fa riaccendere in tutti quanti la speranza. Anche se i due diretti interessati non sembrano proprio essere d’accordo.

La reazione di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati poco dopo essere usciti dalla casa e ormai è qualche mese che la loro relazione si è conclusa. Infatti, non sono mai stata una coppia proprio serena e gli alti e bassi per loro sono stati numerosissimi. Infine, però, è arrivata la rottura definitiva con tanto di defollow sui social network e le cose non sembrano essere migliorate nemmeno a distanza di tempo. Questo gesto sembra infatti non aver scalfito il cuore dei due. Le loro strade ormai sembrano essersi definitivamente separate.

Edoardo ha infatti commentato nel seguente modo la sorpresa: “È stato un gesto di affetto stravolgente. Al di là di tutto, vi voglio bene”. Antonella ha deciso invece di mandare anche una frecciatina all’ex compagno, scrivendo: “Grazie bellissimo gesto aldilà di tutto. Almeno siamo stati a New York”. Dunque, non sembra esserci nessuna speranza, nonostante il fandom continui a credere in quella relazione.