“Sta impazzendo totalmente”: Grande Fratello, la situazione è gravissima | Non può andare avanti così

Il teatrino all’acqua di rose di Piersilvio non funziona, animi infuriati e urla fanno tremare le pareti della casa più famosa d’Italia.

Non sappiamo, né sapremo mai con esattezza, quanto le direttive di Piersilvio Berlusconi sulla nuova edizione del “Grande Fratello” fossero genuina volontà di ripulire il programma dagli scandali che ne hanno segnato le ultime stagioni e quanto una semplice mossa di marketing.

Quale che sia la risposta, il piano non sta funzionando: i partecipanti non hanno cambiato atteggiamento e anzi, si trovano a doversi contenere nello sfogare tensioni e parolacce.

Questa auto-censura ha incrementato la sensazione che la casa sia disseminata di bombe ad orologeria pronte ad esplodere da un momento all’altro.

Una è detonata proprio in queste ore, e quel che è peggio è che ad accendere la miccia è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini…

È colpa di Signorini: un Cupido indesiderato ha scatenato tutto

Ebbene sì: Signorini, nel gioco delicato di equilibri tra i coinquilini della casa, si inserisce ad ogni puntata serale come un tentatore. È stato lui, di fatto, ad insistere molto affinché Massimiliano Varrese e Heidi Baci parlassero apertamente dell’attrazione del primo nei confronti della seconda.

Heidi però è stata molto chiara sulla questione: non è attratta da Massimiliano, e non intende ripensarci. Massimiliano è tornato ad insistere durante un collegamento in diretta, ed è stato a quel punto che anche gli altri coinquilini si sono messi in mezzo. Tra tutti, l’intervento di Alex Schwazer è stato decisamente quello meno apprezzato dagli spettatori.

Schwazer eccessivamente violento, piovono le critiche sui social

Schwazer si è infatti intromesso insistentemente nella discussione nata tra Heidi e Massimiliano, criticando l’atteggiamento di Heidi che a parer suo avrebbe umiliato pubblicamente il suo amico. Ma non è tutto: quando Grecia Colmenares si è a sua volta intromessa per controbattere, Alex si è rivolto a lei con ripetuti incitamenti a stare zitta, urla violente che sono state riprese dalle telecamere.

Il suo atteggiamento è stato oggetto di numerosissime critiche da parte dei fan su Instagram e Twitter. “C’è chi è stato eliminato per molto meno“, commenta un utente, e un’altra ancora: “Ma come si permette, che modi sono? Rimanesse sul tapis-roulant, che è meglio. Questo sta impazzendo totalmente“. Tra il mancato appoggio dei fan e quello dei suoi coinquilini, il futuro dell’ex campione olimpico di marcia all’interno del programma potrebbe avere vita breve.