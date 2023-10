Emma Marrone, sapete perché sembra sempre arrabbiata? La verità vi farà saltare dalla sedia

Svelato il motivo della apparente rabbia della celebre cantante italiana: si tratta di qualcosa di incredibile.

Emma Marrone ha avuto un successo incredibile negli ultimi anni, e ha utilizzato sovente la sua notorietà per diffondere messaggi che le sono cari.

Sempre schierata dalla parte di chi è in forte comunione con il principio della lotta contro la violenza sulle donne, con l’abolizione degli stereotipi e delle discriminazioni, Emma si è fatta portavoce di importanti principi nel corso del tempo, e anche per questo è molto apprezzata.

La sua voce un po’ graffiante, la sua origine umile, tutto questo ha fatto di lei la beniamina di moltissimi appassionati di musica e non solo. Fu, inoltre, molto chiacchierata per la sua storia con il ballerino Stefano De Martino, che intraprese, rompendo con lei, una storia con la modella Belen Rodriguez – che oggi sappiamo essere apparentemente terminata.

Finalmente, la cantante ha deciso di confessare il motivo della sua presunta rabbia continua: i fan sono soddisfatti della sua riflessione.

Una confessione in profondità

Molti pensano che Emma abbia spesso un’espressione un po’ accigliata, quei movimenti facciali che sovente vengono associati automaticamente alla rabbia sembrano appartenerle.

Ha stupito tutti, durante un’intervista, con la sua grande consapevolezza, che ha dimostrato attraverso delle affermazioni che riguardano la percezione che hanno gli altri di lei e spiegando queste percezioni con la sua sensibilità, quella che giace in se stessa.

La verità di Emma

Maurizio Costanzo aveva intervistato la nota cantante, e le sue domande intelligenti l’hanno spinta a rivelare un particolare di sé che a prima vista non sempre si riesce a intuire.

“Vivo di tanti silenzi”, racconta Emma Marrone durante l’intervista, “sono sempre stata abbastanza pensierosa, perché penso sempre, ecco perché poi sembro sempre…mi dicono sembro sempre incazzata, ma in realtà ho un po’ il broncio naturale si una che è lì che pensa, macina, si pone tante domande…”, ha spiegato in merito. L’essere riflessivi non sempre è considerato un pregio nella società dell’apparire, anzi: solitamente è visto come un segno di debolezza, come un atteggiamento che appartiene a chi è poco sicuro di sé. In realtà, la questione è un’altra: solo gli stupidi non cambiano idea, e per cambiare idea è necessario riflettere. Questo dimostra ancora di più quanto Emma sia una donna non solo di grandissimo talento, ma anche di un’intelligenza acuta.