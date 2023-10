Francesco Facchinetti, la nota conduttrice lo rivela in diretta: “Tuo padre ci ha provato pure con me”

La nota conduttrice fa una rivelazione davanti a tutti quanti mentre si trova in diretta proprio davanti a Francesco Facchinetti. Sembra che il padre ci abbia provato con lei…

Francesco Facchinetti è uno dei pochi figli d’arte che è riuscito a scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di” e a costruire la sua carriera senza questo pesante fardello.

Infatti, con il tempo è riuscito a trovare la sua strada e sta avendo un grandissimo successo professionale sia conduttore che come agente dello spettacolo.

Il rapporto tra Francesco Facchinetti e suo padre, Roby Facchinetti, è davvero molto intimo e stretto. Infatti, i due hanno anche partecipato insieme come giudici a The Voice.

Eppure non sarà sempre stato facile gestire la relazione con un padre così ingombrante come il suo. Ora nel corso di una trasmissione gli viene fatta proprio una rivelazione sul suo papà.

Francesco Facchinetti e la rivelazione della conduttrice

Durante uno degli ultimi episodi di Fake Show condotto da Max Giusti, gli spettatori sono stati intrattenuti da un momento davvero esilarante che ha visto protagonisti l’imitatrice di Mara Venier e Francesco Facchinetti. Infatti, nel corso dello sketch che ha coinvolto entrambi gli artisti presenti, la finta zia interpretata dall’imitatrice ha fatto una rivelazione sorprendente rivolta proprio a Francesco Facchinetti. Con un tocco di comicità senza eguali, la finta zia ha svelato evitando qualsiasi edulcorazione: “Tuo padre ci ha provato con me, ma quello con quella voce ti sfonda il timpano.”

Questa rivelazione ha scatenato una reazione veramente forte nel pubblico presente in studio, che è scoppiato in una risata sguaiata e ha applaudito in modo caloroso la brillantezza dell’imitazione e l’umorismo travolgente dei due attori. Infatti, l’imitatrice ha sapute ritrarre molto bene anche la genuinità della conduttrice di Domenica In che spesso la porta a fare qualche gaffe o qualche rivelazione di troppo. La combinazione di un’imitazione impeccabile di Mara Venier, una battuta audace e l’incredibile capacità di stare al gioco avuta da Francesco Facchinetti ha reso questo momento uno dei punti divertenti di tutta la puntata. Infatti, si può anche dire che la trasmissione Fake Show sta facendo una vera e propria magia, creando momenti divertenti e di grande spensieratezza per il pubblico.

La rivelazione di Mara Venier da cui è partito lo sketch

Come sempre gli imitatori sono bravi a utilizzare il reale per costruire i loro esilaranti sketch. È proprio quello che ha fatto l’imitatrice di Mara Venier che è partita da una rivelazione fatta dalla stessa conduttrice durante una puntata di Domenica In in cui era ospite Red Canzian.

Infatti, la donna ha rivelato che per un periodo i due hanno avuto una piccola frequentazione, anche se poi la cosa si è sviluppata in una direzione amicale. La conduttrice ha detto: “Con te sono stata anche un po’ fidanzata, ma non lo sa nessuno e non lo diciamo a nessuno”.