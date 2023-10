Delirio in Rai, Cattelan prende a schiaffi l’ospite | Le telecamere riprendono tutto

Totale delirio nel corso dell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan. Il conduttore prende a schiaffi l’ospite. Ecco cos’è successo…

Uno dei programmi che ha portato una ventata di freschezza in Rai è sicuramente il format “Stasera c’è Cattelan”, ideato da Alessandro Cattelan.

Infatti, la trasmissione è un mix di comicità, intrattenimento e interviste in cui il confine tra scherzo e realtà è sempre molto labile.

In una delle ultime puntate del divertentissimo “Stasera c’è Cattelan”, il carismatico conduttore, che da nome al programma, ha deciso di donare al pubblico un momento di puro divertimento e anche abbastanza istruttivo.

Complice della cosa, l’ospite d’onore, la talentuosa Claudia Gerini, che con la sua solita facezia ha preso il controllo della situazione per condividere alcuni trucchi del mestiere sulla recitazione delle scene in cui ci si danno schiaffi finti sul set.

Cattelan prende a schiaffi l’ospite

Con il suo talento e la sua lunga esperienza cinematografica, Claudia ha offerto una lezione molto pratica a Cattelan, tirandogli una serie di ‘pizze’ molto verosimili senza però ferire nessuno. Ciò che è seguito è stato un siparietto veramente esilarante tra i due, in cui Cattelan e Gerini hanno dimostrato le loro abilità nel dare e ricevere schiaffi finti in una sorta di “duello comico” con tanto di risate.

La loro recitazione è stata molto caricaturale, e mentre si schiaffeggiavano in modo non proprio realistico, il pubblico non poteva fare a meno di ridere a crepapelle di fronte a questa performance divertente ma anche un po’ surreale.

Alessandro Cattelan: una trasmissione all’insegna dell’ironia e autoironia

Alessandro Cattelan continuava a sottolineare quanto tutto fosse finte e simulato, in modo da evitare di trovare articoli sensazionisti sul fatto che avesse preso a schiaffi la conduttrice. Il suo programma si rivela un mix di genialità e divertimento che crea sempre situazioni interessanti per il pubblico.

Il tutto è stato reso ancor più memorabile dall’atmosfera di leggerezza e autoironia che ha permeato il momento, dimostrando quanto sia importante nel mondo della televisione, godere di un buon senso dell’umorismo. Inoltre, è importantissima nella comicità la collaborazione che serve per creare momenti indimenticabili come questo. Alla fine, ciò che è emerso è stata, più che una lezione su come tirare schiaffi finti, una grande lezione sul mettersi in gioco, anche se sei un’attrice del calibro di Claudia Gerini. L’attrice con grandissima umiltà e genuinità ha deciso di mettersi in gioco con dei risultati veramente divertenti.