Fedez smaschera il collega in diretta: “Ci sta provando con mia moglie” | Li ha beccati così

Fedez ha scatenato uno scandalo nell’industria dello spettacolo italiano quando, in diretta, ha rivelato che un collega sta cercando di avvicinarsi a sua moglie. Beccati così…

Nel mondo della musica e dello spettacolo, non ti puoi fidare proprio di nessuno, è un fatto risaputo. Infatti, le sorprese e gli intrighi a discapito di qualcuno sono all’ordine del giorno. Quasi quotidianamente escono delle rivelazioni che mettono in crisi qualche coppia o qualche amicizia.

Eppure, negli scorsi giorni c’è stata una rivelazione fatta in diretta su Instagram veramente scottante che fa tremare una delle coppie più amate e solide dello spettacolo italiano.

A fare questa rivelazione è stato uno dei protagonisti della vicenda, ovvero Fedez che ha deciso di svelare un segreto molto personale. Quello che ha detto potrebbe scuotere il pubblico e l’industria musicale.

Con un coraggio straordinario, il rapper ha dichiarato davanti al diretto interessatp: “Ci sta provando con mia moglie.” In questa storia, esploreremo il momento cruciale in cui Fedez ha smascherato il suo collega e di chi si tratta…

Fedez smaschera il suo collega in diretta

Un vecchio video è stato ripostato su Instagram di recente, in cui Fedez si riprende mentre dietro di lui ci sono Tananai e Chiara Ferragni che parlano e si divertono insieme. A quel punto, in modo scherzoso e autoironico, il rapper dice: “Tananai ci sta provando con mia moglie”, alzando la voce per farsi sentire dai due.

A quel punto, il cantante si avvicina all’amico e lo abbraccia, asserendo: “Ci provo anche con te. Sono l’unica persona che ci prova con una coppia”. Questo aneddoto spassoso ha scatenato una risata contagiosa tra tutti i presenti, dimostrando il suo talento nel creare leggerezza anche nelle situazioni più inaspettate.

Ecco il perché di quel video pubblicato su Instagram

Tananai ha ripostato quel video molto divertente, girato in occasione dell’after party per la pubblicazione del suo album, proprio per festeggiare l’imminente anniversario della sua uscita. In quest’anno molte cose sono cambiate per lui e ha avuto un grandissimo successo. Fedez e Tananai sono molto amici, per questo motivo il rapper e sua moglie Chiara Ferragni erano presenti all’evento.

Nella didascalia del video si legge: “Come si dice? Tra moglie e marito non metterci il… Tananai! Tra pochi mesi rave/eclissi compie un anno ed a noi sembra ieri che avevamo assistito all’after party del rilascio ufficiale dell’album. Ve lo ricordate? Come scorre veloce il tempo”.