Vanessa Incontrada, la bella conduttrice si sbottona: “Ho sempre voglia…” | Pubblico sbalordito

Vanessa Incontrada ha deciso di sbalordire tutto il pubblico televisivo, facendo una rivelazione molto personale. Ecco che cos’ha raccontato la conduttrice spagnola…

Dopo un periodo in cui si è occupata principalmente di recitazione, tra teatro e fiction televisive di grande successo, Vanessa Incontrada è finalmente tornata brillantemente alla conduzione. Non solo del suo storico programma Zelig ma anche di altre trasmissioni.

Infatti, è tornata per il terzo anno di seguito, insieme ad Alessandro Siani, a Striscia la Notizia. I due sembrano essere molto contenti di lavorare insieme. La sinergia che riescono a portare sullo schermo, dopotutto, è innegabile.

Proprio per parlare di questa ulteriore riconferma come timonieri del format, sono andati come ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, lo scorso 30 settembre. La conduttrice spagnola ha raccontato: “Questo è il nostro terzo anno a Striscia. Striscia la Notizia è davvero un ambiente familiare”.

Non è finita qui perché Vanessa Incontrada ha poi deciso di fare delle rivelazioni sempre più personali. A un certo punto, la conduttrice ha anche raccontato di avere sempre voglia di questa cosa. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada si sbottona: ecco la rivelazione

Vanessa Incontrada non si tira mai indietro quando si tratta di mettersi in gioco in prima persona e testare i suoi limiti personali. Per questo motivo, quando le è stato offerto di prendere parte al tg satirico Striscia la Notizia è stata ben lieta di accettare.

Dopo tre anni dalla prima edizione sua e di Alessandro Siani si dice felicissima di aver detto quel sì e sottolinea quanto sia ormai legata al format. A Silvia Toffanin ha raccontato: “Non avevo mai fatto un programma quotidiano e ho scoperto che mi piace molto. Antonio Ricci, il suo creatore, vi ha formato una famiglia di cui lui è la chioccia: infatti le persone che ci lavorano sono lì da 20, 25 anni e quando arriva una persona nuova l’accolgono e la proteggono. Poi, con Alessandro Siani c’è un rapporto molto sano, spontaneo. Sono fedele al pubblico, al programma, al conduttore perché le cose che sto facendo ho sempre voglia di farle”.

Le polemiche che hanno coinvolto Vanessa Incontrada

Purtroppo, Vanessa Incontrada è stata spesso vittima di bullismo e di attacchi sui social network, dovuti a un aumento di peso dopo le gravidanze. Questa cosa per molto tempo l’ha ferita, adesso fortunatamente riesce a non farsi più attaccare dai commenti della gente.

Inoltre, l’attrice e conduttrice spagnola oggi riesce a non farsi annientare da queste polemiche che ogni tanto si alzano come un polverone sui social e a non far spegnere il suo contagioso sorriso.