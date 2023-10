Francesco Oppini senza fiato: una tragedia più grande non poteva capitare | Immagini devastanti

Toccato nel profondo, il figlio d’arte Francesco Oppini si svela del tutto: un dramma che non è possibile superare indenni.

Francesco Oppini è diventato molto famoso a partire dalla sua partecipazione ad alcuni reality show, un mondo che, in qualche modo, avrà sentito vicino dal principio vista la personalità e l’ambiente in cui ha vissuto la mamma, Alba Parietti.

In ogni caso, il lavoro in televisione di Oppini è sganciato rispetto a quello di Alba: infatti ha avuto un grande successo occupandosi di trasmissioni sportive.

Non solo, come spesso ribadisce sui social, lavora nello show business, ma Oppini ha un’attività che concerne l’acquisto e rivendita di automobili: Francesco è molto appassionato del suo lavoro e si occupa principalmente di vetture di lusso.

Oppini sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra la sua vita televisiva, a cui ha riservato un piccolo spazio, e quella privata e lavorativa. In questi giorni, però, Oppini ha dovuto fare i conti con una vera e propria tragedia.

Oppini affronta il dramma con dignità

Oppini ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ricorda un evento doloroso avvenuto anni fa, ma che ancora brucia e fa male – non solo alle persone che ne sono state investite direttamente.

“22 anni dopo ricordo come fosse ieri lo scempio a cui tutti abbiamo assistito”, ricorda Oppini, scrivendo nella didascalia del suo post su IG, “1977 morti e più di 6000 feriti, basterebbe questo per non entrare in discorsi più intricati e pericolosi, ma nel frattempo ci sono ancora famiglie, mamme, papà, figli, nipoti, nonni, amici e zii che si chiedono perché e noi con loro”: Oppini affronta un discorso doloroso senza nascondersi dietro le parole, ma prendendo il tutto di petto.

Francesco Oppini e il suo modo di commemorare le vittime

“Immagini dure e crude che ancora oggi tagliano il fiato, ti bloccano, scioccano, lasciano sgomento e molto probabilmente questo effetto non svanirà mai”, scrive ancora Oppini nella didascalia: scorrendo in avanti le foto sono sempre più dettagliate, si tratta di foto che sono entrate tristemente della storia dopo l’attentato dell’11 settembre 2001.

“Perché cose come questa non succedano mai più, in memoria di tutte le vittime e dei famigliari“: questo l’augurio di Francesco Oppini, che ricorda l’11 settembre con grande dignità e uno sguardo al futuro che sottolinea l’importanza dell’apprendimento delle lezioni dal passato.