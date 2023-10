Simona Ventura, faccia a faccia con Paola Perego: nessuna pietà per l’amica | Ecco cos’è successo

È scontro tra Simona Ventura e Paola Perego: le due conduttrici Rai da amiche a… nemiche. Ecco cosa è successo.

Simona Ventura e Paola Perego rappresentano il modo in cui due donne, solidali tra loro, riescono ad andare d’accordo in tv e nella vita privata.

Al timone dello show della mattina Citofonare Rai 2, entrambe si divertono davanti alle telecamere con gag, canti e balli, in perfetto stile con il clima della domenica mattina.

Se agli occhi di molti, però, Simona Ventura e Paola Perego appaiono come due perfette amiche, qualcosa potrebbe averle messe una contro l’altra.

Simona Ventura e Paola Perego, amiche-nemiche

Affiatatissime, complici e amiche anche lontano dalle luci dei riflettori, Simona Ventura e Paola Perego si sono avvicinate quando, nel 2017, l’ex volto di Forum si trovò a vivere un momento televisivo molto buio. La Perego, infatti, venne accusata di sessismo e la Rai chiuse il suo programma, senza darle possibilità di giustificazione. Ai tempi, pur non essendo mai stata sua amica, Simona Ventura decise di intervenire difendendola. “Un atto di grande coraggio perché in quel momento significava mettersi contro la Rai”, ha commentato anni dopo la Perego durante una intervista, ricordando così il momento esatto in cui è nata l’amicizia con la Ventura.

Da quel momento, Paola e Simona hanno avuto modo di conoscersi e frequentarsi lontane dagli studi televisivi scoprendosi molto simili e complici. “All’inizio avevo un pregiudizio nei suoi confronti perché non avevamo mai lavorato insieme e facevamo parte di due scuderie diverse e quindi pensavo che fosse una persona antipatica e, invece, quando l’ho incontrata è stata tutta un’altra cosa. Ci hanno diviso alla nascita”, ha continuato a raccontare la Perego in una intervista per Oggi è un altro giorno.

Scontro tra la Ventura e la Perego

Amiche da anni, però, Simona Ventura e Paola Perego hanno deciso di mettersi una contro l’altra partecipando a Ballando con le stelle. Per la prima volta, le due conduttrici hanno accettato di prendere parte al programma del sabato sera di Rai 1, cimentandosi con il ballo.

Da amiche a…nemiche, quindi, la Ventura e la Perego si contenderanno i voti dei giudici e i posti più alti della classifica del programma guidato da Milly Carlucci. Chi delle due ha più talento nel ballo e come riusciranno a gestire la sana competizione che si creerà tra loro? Staremo a vedere se Ballando con le stelle cementerà la loro amicizia o la metterà a dura prova.