Aurora Ramazzotti, niente secondo figlio: “Faticano ad arrivare a fine mese…” | L’assurda verità viene a galla

Infine tutto è stato rivelato proprio da uno dei diretti interessati: la famiglia Ramazzotti – Cerza fa i conti con la realtà.

Aurora Ramazzotti è una delle figlie d’arte più chiacchierate di sempre: da poco ha avuto una gravidanza dalla quale è nato suo figlio Cesare.

Ramazzotti è ormai conosciutissima sul web: la giovane figlia di Eros e Michelle Hunziker ha parlato diffusamente di maternità portando in campo la propria esperienza diretta.

Il suo rapporto con Goffredo sembra essere più saldo che mai, anche se Aurora ha raccontato l’altro lato della medaglia che comporta il diventare madre, e alcuni fastidi che ha avuto a causa del parto cesareo che ha dovuto affrontare.

Mentre Aurora ha parlato favorevolmente per un secondo bambino, sembra che Goffredo abbia espresso alcune perplessità.

Un secondo figlio in arrivo?

In un’intervista a Gente, Aurora aveva dichiarato di essere pronta ad avere un altro bambino, per far crescere insieme i propri figli senza una grande differenza di età. Invece, le affermazioni di Goffredo hanno suscitato un mare di polemiche.

A quanto pare, Goffredo, parlando della possibilità del secondo bimbo, avrebbe messo sul tavolo alcune questioni legate ai soldi: per molti questo è stato fuori luogo.

Le affermazioni di Goffredo

Parlando di una seconda gravidanza, Cerza avrebbe affermato: “È anche una questione di costi. Avremo bisogno di una casa più grande, di una macchina più grande”, ha ragionato a voce alta il compagno di Aurora Ramazzotti, forse in tono ironico, ma non sufficientemente da risparmiarsi pesanti critiche. Ogni genitore si preoccupa che i suoi figli possano avere e vivere al meglio delle proprie possibilità, ed è ovvio che gli standard di alcune persone siano diversi rispetto a quelli di una coppia apparentemente già benestante.

Nei commenti, gli utenti si sono scatenati rispetto a queste affermazioni. “Ci sono famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e non possono permettersi nemmeno le vacanze e questi ne fanno una questione di soldi…“, scrive un utente; “Ecco, quando sento questi discorsi, mi viene da vomitare”, scrive un altro. Come spesso accade, gli utenti del web si sentono al sicuro dietro a uno schermo a esprimere pareri così duri: la verità è che non solo Goffredo era ironico – bisogna fare sempre attenzione ai toni -, ma se anche non lo fosse stato ognuno ha diritto di fare le proprie scelte in base ai suoi parametri, specie quando si tratta di una scelta importante come quella riguardante un secondo figlio.