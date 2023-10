Giorgia Soleri nel fango: “Sei di una pochezza assoluta” | L’ex di Damiano fatta a pezzi

La ex di Damiano dei Maneskin scatena la polemica sui social: così Giorgia Soleri è stata fatta a pezzi dal popolo della rete.

Giorgia Soleri, influencer e attivista, è una delle personalità più discusse della rete, soprattutto per alcuni suoi interventi che negli anni hanno scatenato un po’ di polemiche.

Nota ai più per essere stata la compagna di Damiano David, frontman dei Maneskin, Giorgia è seguita da più di 700mila follower.

Il suo bacino di utenza, però, potrebbe essere destinato a diminuire dopo l’ultimo polverone sollevato dalla Soleri sul web: ecco cosa ha combinato.

Giorgia Soleri, le sue parole scatenano la polemica

Da tempo Giorgia Soleri si è fatta portavoce del problema dell’endometriosi, una patologia comune a molte donne ma ancora poco conosciuta. Negli anni, la ex compagna di Damiano dei Maneskin ha più volte parlato della sua problematica sui social, spiegando come per lei questa malattia sia davvero invalidante. In tanti, tuttavia, hanno spesso messo in dubbio la reale sofferenza della Soleri che, nonostante l’endometriosi, è riuscita ugualmente a partecipare a programmi televisivi come Pechino Express o prendere parte a eventi mondani.

Lei si è sempre battuta per difendere il suo stato di salute e rivendicare il diritto di una vita normale, ma nelle ultime ore un intervento contro i medici ha sollevato l’ennesimo polverone mediatico contro di lei. “Tu: porti dati, testimonianze, articoli, studi, numeri e prove – ha scritto lei mentre si mostra sullo sfondo con una smorfia stanca e annoiata – . Medic*: Secondo me è come dico io“. Così, la Soleri si è lamentata di alcuni professionisti del sistema sanitario nazionale, ma le sue parole non hanno lasciato indifferenti gli appartenenti al settore.

I medici contro Giorgia Soleri

Travolta da una serie di critiche che hanno sollevato polemiche e commenti negativi di ogni genere, la ex di Damiano dei Maneskin ha tentato di spostare l’attenzione su altri aspetti della sua vita. Sperando, probabilmente, di spegnere gli attacchi, ha condiviso su Instagram lo scatto di uno dei suoi gatti. Ma, proprio sotto questo post, molti medici hanno deciso di dire la loro sulle parole di Giorgia.

“Complimenti per aver gettato me**a sui medici. Da medico a cui capita ricevere minacce, ne sentivo proprio la mancanza della tua opinione”, “Sei di una pochezza assoluta […]con le tue parole hai denigrato un settore per il quale dovremmo solo essere grati!”, hanno sbottato alcuni utenti, “Qual è la tua formazione per poter denigrare il settore della sanità?”, ha chiesto qualcun altro. Lei, per il momento, ha preferito non replicare alle critiche.