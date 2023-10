Ivan Cattaneo, sapete che fine ha fatto l’eccentrico artista? A 70 anni si è ridotto così

È stato un artista molto popolare soprattutto negli anni ottanta. Ecco che fine ha fatto l’amatissimo Ivan Cattaneo. Oggi è così…

La popolarità non dura per sempre eppure qualche artista resta comunque sempre nel cuore dei suoi fan. Infatti, visto che nel nostro mondo l’eccentricità e l’unicità sono elementi fondamentali per lasciare il segno, Ivan Cattaneo è sempre riuscito in questo intento diventando un’assoluta icona.

Nonostante questo suo non passare mai in osservato, tuttavia, con il passare degli anni, com’è anche normale, la sua celebrità è diventata un pochino più opaca e adesso ha un po’ meno i riflettori addosso. Per questo motivo sono in tantissimi a chiedersi dove sia finita e che cosa stia facendo l’artista, ora che ha varcato la soglia dei settant’anni.

Infatti, ha raggiunto quell’età dove spesso gli artisti preferiscono ritirarsi definitivamente dalle scene, eppure la sua carriera ha preso una direzione del tutto inaspettata rispetto a quella che lo ha portato al successo quado era un giovane cantante. Questa non è una cosa inusuale per un personaggio pubblico.

Dunque, andiamo a vedere che fine ha fatto Ivan Cattaneo e come si è ridotto oggi. La sua incredibile trasformazione continua a sorprendere il pubblico e la critica. Scopriamo qualcosa di più sul cantante.

Ivan Cattaneo: ecco che fine ha fatto il cantante

Ivan Cattaneo, come molti artisti finiti un po’ nel cono dell’ombra, ha partecipato nel 2018 al Grande Fratello Vip, durante l’edizione di Giulia Salemi. Quell’anno il reality Mediaset fu vinto dall’amatissimo Walter Nudo. Tuttavia, la partecipazione dell’uomo non è stata dimenticata in quanto ha lasciato negli annali televisivi più di qualche scena memorabile e delle rivelazioni senza precedenti.

Infatti, ha raccontato di aver avuto una relazione molto importante con un calciatore particolarmente famoso negli anni ’80. Un personaggio ancora oggi noto. Tuttavia, non ha voluto rivelare il nome di chi fosse per preservarne la privacy.

L’ultima apparizione televisiva di Ivan Cattaneo

Nonostante la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2018, Ivan Cattaneo non è comunque riuscito a riacquistare la popolarità che aveva un tempo. Tuttavia, la sua ultima apparizione televisiva risale al 2022, sempre all’interno di un format creato dalla rete televisiva Mediaset. Infatti, è stato uno degli ospiti più divertenti di Big Show, il programma condotto da Enrico Papi.

Dunque, non si occupa più di musica Ivan Cattaneo che invece ricopre più spesso il ruolo di opinionista nei salotti televisivi. Tuttavia, grazie alla sua intelligenze e alla sua simpatia, riesce perfettamente a centrale il ruolo e a dare il suo parere con leggerezza e semplicità.