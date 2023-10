“In mezzo ad una sparatoria”: Francesca Fagnani, episodio terrificante | Nello studio cala il gelo

La dichiarazione mette i brividi: anche le belve più feroci in pericolo, Francesca Fagnani racconta una storia tanto reale quanto spaventosa.

“Non ha mai smesso di lottare“: con queste parole Francesca Fagnani accompagna il proprio annuncio riguardante “Belve”, la trasmissione da lei condotta su Rai 2.

Nata nel 1976 a Roma, Francesca Fagnani si è distinta in anni recenti per la sua incredibile capacità di snaturare il normale rapporto tra giornalista e intervistato con una satira e una verve decisamente brutali.

Nonostante il suo atteggiamento, che porta a pensare che il nome “Belve” sia dedicato a lei, il programma nasce con l’intento assolutamente nobile di portare sulla televisione italiana voci di donne, forti personalità dello spettacolo, della politica o anche facenti parte del mondo della cronaca.

È proprio nel contesto di “Belve” che Francesca ha dato un annuncio sconvolgente: riguarda un’ospite che vedremo presto all’interno del programma.

Un volto d’eccezione nel suo programma

L’ospite che la sera del 10 Ottobre accompagnerà la serata condotta da Francesca Fagnani non è altri che Emma Bonino. In politica dal lontano 1975, con un post su Instagram Francesca la presenta al mondo dandone un riassunto che anticipa un confronto interessantissimo: “Si è fatta arrestare, si è trovata in mezzo ad una sparatoria a Mogadiscio, ha girato le bidonville di mezzo mondo. Non ha mai smesso di lottare”.

Con la partecipazione di Emma Bonino, da sempre dichiaratamente in lotta per i diritti delle donne, il programma sembra tornare alle proprie origini, quello di talk show dedicato a figure femminili anticonvenzionali e scomode per il sistema patriarcale. Ma a giudicare dai tag che accompagnano il post, l’ex senatrice non sarà l’unica ospite fuori dagli schemi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fagnani (@frafagni)

“Belve”, chi sono i nuovi ospiti della puntata del 10 Ottobre

Dal post di Francesca è infatti evidente chi saranno gli altri ospiti della puntata del 10 Ottobre: niente meno che Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, parrucchiere, imprenditore ed influencer di recente al centro della polemica per il suo coming out, a lungo rimandato e negato; e in secondo luogo Stefania Nobile, la figlia e collaboratrice stretta dell’ex truffatrice Wanna Marchi.

Un trio decisamente eterogeneo, dove si passa dalla figura autoritaria e severa della Bonino al trash della televisione italiana anni novanta, fino ad arrivare a personaggi ancora più trash, ma nati sul web. Non abbiamo dubbi che Francesca, come ha sempre fatto, saprà giostrarsi in questa giungla di belve.